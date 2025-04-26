محافظ الدقهلية يتابع فعاليات الندوات التثقيفية لحجاج بعثة الجمعيات الأهلية(صور)

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، فعاليات الندوات التثقيفية لحجاج بعثة الجمعيات الأهلية قبل سفرهم للأراضي المقدسة، بالتنسيق والتعاون مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لتقديم ندوات توعوية، يتم فيها الإجابة على الأسئلة المطروحة من الحجاج، والمساهمة في رفع الوعي الديني والطبي والنفسي والإداري والمعرفي للحجاج.

محافظ الدقهلية: لا ندخر جهدا في سبيل توفير جميع أوجه الدعم اللازم لتوعية الحجاج

وأكد محافظ الدقهلية أننا لا ندخر جهدا في سبيل توفير جميع أوجه الدعم اللازم لتوعية حجاج بيت الله الحرام، وتقديم كافة سبل الرعاية اللازمة، مشددا على أهمية تلك الندوات التثقيفية ليكون الحجاج على علم بمناسك الحج والإجراءات المتبعة هناك للحفاظ على سلامتهم وقضاء حج مبرور.

شرح مبسط لمناسك الحج وسبل التيسير

تأتي هذه الندوات بحضور الدكتورة هالة عبد الرازق وكيل وزارة التضامن، بالتنسيق مع المؤسسة القومية لتيسير الحج، وقدم أعضاء الفريق الإشرافي للندوة، كلمة خلال اللقاء التوعوي التاسع لحجاج جمعيات الدقهلية(المستوى الثاني والثالث) بمركزي المنصورة وطلخا، وقدم شرحا مبسطا لمناسك الحج وسبل التيسير، كما استعرض مراحل الرحلة إداريا من البيت للبيت، ومرحلة التجهيز قبل السفر.

شرح لتفاصيل فترة المشاعر بمكة المكرمة، وموضوع التجهيز للمشاعر من الفندق والآداب العامة

كما قدم الفريق الإشرافي شرحا لتفاصيل فترة المشاعر بمكة المكرمة، وموضوع التجهيز للمشاعر من الفندق والآداب العامة لرحلة الحج، وفقرة عن التوعية الطبية للحجاج، وكذلك كلمة حول التأهيل النفسي لطبيعة رحلة الحج، وحضر اللقاء اليوم الأستاذ رضا علي مدير العلاقات العامة بمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية ومسئول التدريب بمكتب الحج.

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