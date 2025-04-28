الإثنين 28 أبريل 2025
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محافظات

دمياط تحتفي بخريجي التلمذة المهنية وتكرم الشركات الداعمة في حفل مميز برأس البر (صور)

توزيع شهادات التدريب
توزيع شهادات التدريب علي الخريجين

شهدت  مدينة رأس البر بمحافظة دمياط احتفالا كبيرا  بتخرج الدفعة الأولى من برامج التلمذة المهنية، خلال حفل مميز أُقيم بفندق شتايجنبرجر اللسان، تحت رعاية منظمة MAIS الإيطالية وبدعم من منظمة العمل الدولية (ILO) ضمن مشروع PROSPECTS، وبالشراكة مع مؤسسة سوريا الغد، وسط حضور واسع من الشخصيات التنفيذية والعامة وممثلي المنظمات الدولية.

تأهيل مجاني لشباب دمياط في مهارات سوق العمل الحديث

ويأتي هذا البرنامج التدريبي المجاني في إطار الجهود الرامية إلى دعم وتأهيل شباب دمياط في مجالات التسويق الإلكتروني، البرمجة، التصميم، وغيرها من المهارات الحديثة المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويسهم في بناء قدرات الكوادر الشابة وتلبية احتياجات سوق العمل المتغير.

توزيع شهادات وتكريم الشركات الداعمة للمبادرة

وشهدت الاحتفالية توزيع الشهادات على الخريجين الذين أتموا البرامج التدريبية بنجاح، كما تم تكريم عدد من شركات القطاع الخاص التي ساهمت في دعم وتنفيذ هذه المبادرة، في خطوة تعكس روح التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والمبادرات التنموية الهادفة إلى تمكين الشباب وفتح آفاق مهنية جديدة أمامهم.

حفل تخريج الدفعة الأولى من برامج التلمذة المهني
حفل تخريج الدفعة الأولى من برامج التلمذة المهني

حضور لافت لشخصيات تنفيذية واقتصادية دعمت المبادرة

وحضر الحفل  جمال زين العابدين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، وعبير زناتي مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن، والدكتور أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بدمياط، والدكتور ياسر الحمادي رئيس جمعية تنمية المجتمع بكفر البطيخ، والشيخ  تامر فايد رئيس جمعية منار السبيل، وميلاد فوزي مدير مكتب منظمة كاريتاس بدمياط، وأحمد جاد مدير جمعية المستثمرين  إلى جانب عدد كبير من أصحاب الشركات ورجال الأعمال الذين عبروا عن تقديرهم للمبادرة ودورها المؤثر في إعداد جيل واعد لسوق العمل.

رحلة نيلية تضفي أجواء احتفالية خاصة للخريجين

وتخللت فعاليات الحفل رحلة نيلية ترفيهية للخريجين، سادت خلالها أجواء من الفرح والفخر بالإنجازات، مما أضفى على المناسبة طابعًا مميزًا يجمع بين الاحتفاء الرسمي والبهجة الشخصية للخريجين وأسرهم.

حدث يجسد الشراكة بين المنظمات الدولية والمحلية لخدمة المجتمعات

ويعد هذا الحدث تتويجًا حقيقيًا لجهود الشراكة بين المنظمات الدولية والمحلية لدعم المجتمعات المحلية والمجتمعات المضيفة للاجئين، مما يفتح أمام الشباب آفاقًا جديدة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وفرصا مهنية أوسع، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمحافظة دمياط.

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