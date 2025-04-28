الأمن يكشف ملابسات فيديو وجود متعاطين للمخدرات أمام مدرسة فى عين شمس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو يتضمن استغاثة من وجود أشخاص يشتبه في تعاطيهم للمواد المخدرة أمام إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

تعاطى المخدرات أمام مدرسة فى عين شمس

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو، حيث تم ضبطهما، وبسؤالهما وفحصهما لم يُعثر بحوزتهما على أية مواد مخدرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على الاستجابة السريعة لبلاغات واستغاثات المواطنين، والعمل على حفظ الأمن والنظام العام.

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