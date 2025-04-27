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رياضة

منتخب مصر يواجه جنوب أفريقيا اليوم في افتتاح كأس الأمم للشباب

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب مصر، يلتقي منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، اليوم الأحد، نظيره منتخب جنوب افريقيا، في الجولة الإفتتاحية ببطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبل، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب بدولة تشيلي في شهر سبتمبر المقبل.

 

منتخب مصر يبحث عن الفوز الأول بالبطولة

 

يسعى منتخب مصر للشباب بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، لتحقيق الفوز على جنوب افريقيا وانتزاع الثلاث نقاط، وهو ما يعزز من ثقة اللاعبين ويمنحهم دفعة معنوية كبيرة لتخطي باقي المنافسين وإحكام السيطرة على صدارة المجموعة الأولى مبكرا، سعيا للتأهل للدور ربع النهائي، ثم التأهل للمربع الذهبي وهو ما يضمن له حجز بطاقة التأهل لمونديال الشباب في تشيلي.

منتخب جنوب افريقيا للشباب، فيتو
منتخب جنوب افريقيا للشباب، فيتو

جنوب أفريقيا يسعى لتحقيق المفاجأة

في المقابل، يطمح منتخب جنوب أفريقيا، لتحقيق المفاجأة وإلحاق الهزيمة بمنتخب الفراعنة على أرضه ووسط جماهيره، وهو ما يؤمن له صدارة المجموعة الأولى، ويقربه كثيرا من انتزاع بطاقة التأهل للدور ربع النهائي

ويمتاز منتخب جنوب افريقيا بالتنظيم الجيد والسرعة فى التحول من الدفاع إلى الهجوم وذلك بحسب تقرير بالفيديو أعده أحمد عصام محلل الأداء بالجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب. 

مجموعة مصر في أمم أفريقيا للشباب

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا.. ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأول والثاني من المجموعات الثلاثة ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث.. ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.

زامبيا تواجه سيراليون بمجموعة مصر

تسبق مباراة مصر وجنوب افريقيا في المجموعة الأولى، مباراة شباب زامبيا أمام سيراليون، في المجموعة نفسها، وتنطلق أحداثها في السادسة مساء، ويحتضنها استاد السويس الجديد 

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