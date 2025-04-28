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رياضة

مدرب جنوب أفريقيا: أهنئ منتخب مصر بالفوز وسنحاول التعويض في المباريات المقبلة

منتخبا مصر وجنوب
منتخبا مصر وجنوب أفريقيا للشباب ، فيتو

قال ريموند مداكا المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا تحت 20 عاما، إن كلا من المنتخبين المصري والجنوب أفريقي قدم ما عليه خلال مباراة في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب 

 

مضيفا: "حاولنا الفوز لكن التوفيق لم يحالفنا، وأهنئ المنتخب المصري على الفوز بالمباراة الافتتاحية."

تابع مداكا:"بالتأكيد عامل الأرض والجمهور لعب دورا كبيرا لصالح المنتخب المصري، لكن فريقي تجاوز تلك الأمور وخلق العديد من الفرص، وسنركز في المباريات المقبلة، أمامنا 3 مباريات بـ 9 نقاط سنسعى للفوز بهم".

أكمل مدرب جنوب أفريقيا: “نعم.. الكرة الجنوب أفريقية لها نمط واحد، لكن نغير استراتيجيتنا حسب كل مباراة وكل منافس."

اختتم حديثه قائلا: "لاعبو مصر مميزون لكن أكثر من لفت نظري هو أحمد خالد "كباكا".

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