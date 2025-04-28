مدرب جنوب أفريقيا: أهنئ منتخب مصر بالفوز وسنحاول التعويض في المباريات المقبلة

قال ريموند مداكا المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا تحت 20 عاما، إن كلا من المنتخبين المصري والجنوب أفريقي قدم ما عليه خلال مباراة في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب

مضيفا: "حاولنا الفوز لكن التوفيق لم يحالفنا، وأهنئ المنتخب المصري على الفوز بالمباراة الافتتاحية."

تابع مداكا:"بالتأكيد عامل الأرض والجمهور لعب دورا كبيرا لصالح المنتخب المصري، لكن فريقي تجاوز تلك الأمور وخلق العديد من الفرص، وسنركز في المباريات المقبلة، أمامنا 3 مباريات بـ 9 نقاط سنسعى للفوز بهم".

أكمل مدرب جنوب أفريقيا: “نعم.. الكرة الجنوب أفريقية لها نمط واحد، لكن نغير استراتيجيتنا حسب كل مباراة وكل منافس."

اختتم حديثه قائلا: "لاعبو مصر مميزون لكن أكثر من لفت نظري هو أحمد خالد "كباكا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.