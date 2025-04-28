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رياضة

أبو ريدة يتلقى إشادات الوفود ومسئولي الكاف بحفل الافتتاح لأمم إفريقيا للشباب

هاني أبوريدة، فيتو
هاني أبوريدة، فيتو

 تلقى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري الكثير من الاتصالات من مسئولي الوفود المشاركة في بطولة أمم إفريقيا للشباب ومسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يشيدون فيها بالمستوى المبهر الذى ظهر به حفل افتتاح البطولة، والذي شرف القارة السمراء أمام العالم. 

أمم إفريقيا للشباب

 كما أشاد مسئولو الكاف والوفود المشاركة بالتنظيم الرائع للبطولة على كافة المستويات، سواء الإقامة أو الانتقالات أو ملاعب التدريب، فضلا عن الملاعب الرائعة التي تستقبل مباريات البطولة في القاهرة والإسماعيلية والسويس، كما أشاد الجميع بحفاوة الاستقبال في كل المدن التي تحتضن مباريات البطولة.  

وطلب مسئولو الوفود المشاركة هاني أبو ريدة بتوصيل شكرهم للحكومة المصرية ممثلة في وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي على الجهد الكبير الذي بذلته الحكومة المصرية لتحقيق هذا النجاح التنظيمي في وقت قياسي بعد اعتذار كوت ديفوار عن استضافة البطولة. 

من جهة أخرى يأمل هاني أبو ريدة ومجلس إدارة اتحاد الكرة، أن يكون التوفيق حليف منتخب مصر للشباب في البطولة وأن ينجح في انتزاع بطاقة التأهل لمونديال الشباب فى تشيلي، حتى يكون بمثابة تكليلا لجهود مصر في التنظيم الناجح لبطولة أمم إفريقيا، وحتى يرسم الفرحة على وجوه الجماهير المصرية.  

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