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محافظ الغربية للمواطنين: حل مشكلاتكم على رأس أولوياتنا

محافظ الغربية للمواطنين:
محافظ الغربية للمواطنين: حل مشاكلكم على رأس أولوياتنا

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، عددًا من المواطنين داخل المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، في لقاء اتسم بالشفافية والصراحة الكاملة.

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حيث استمع محافظ الغربية لكل شكوى تم طرحها، موجهًا الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة التدخل وحل المشكلات المطروحة، مع إحالة بعض الملفات إلى الجهات المختصة لضمان الحل الأمثل في أقرب وقت.

وأكد محافظ الغربية، أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته تأتي في مقدمة الأولويات التنفيذية داخل المحافظة، مشددًا على أن تلك اللقاءات اليومية تُمثل حلقة تواصل حقيقية تُترجم على أرض الواقع، انسجامًا مع توجيهات القيادة السياسية الداعية لوضع احتياجات المواطن على رأس أجندة العمل الحكومي.

وأوضح المحافظ خلال حديثه، أن المحافظة تعمل على تطوير آليات الأداء الإداري، بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات وتقليل زمن الانتظار، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن صوت المواطن هو المحرك الأول للتطوير المستمر.

وأضاف الجندي أن هذا النمط من اللقاءات المباشرة يرسخ ثقافة المشاركة المجتمعية، ويُعزز مبدأ الشفافية، ويُسهم في صياغة حلول واقعية قائمة على الفهم الدقيق لطبيعة التحديات التي يواجهها الأهالي في حياتهم اليومية.

واختتم المحافظ اللقاء برسالة طمأنينة للأهالي، قائلًا: “نحن هنا لخدمتكم، وأي مشكلة تطرحونها هي مسؤوليتنا حتى نصل للحل النهائي.. تواصلكم معنا يقودنا دائمًا للأفضل.”

يُذكر أن محافظة الغربية تولي اهتمامًا كبيرًا بمبادرات تعزيز التفاعل مع المواطنين، وعلى رأسها مبادرة “الغربية بتتغير بيكم”، التي توفر قنوات اتصال حديثة لاستقبال الشكاوى والمقترحات، بما يضمن سرعة الاستجابة والعمل على تلبية احتياجات المواطنين بما يليق بهم.

 

تنمية مهارات العاملين

واستمر المحافظ في جولته حيث تفقد إدارات الديوان العام، حيث استمع إلى شرح من مديري الإدارات حول سير العمل وأبرز التحديات التي تواجههم، مشددًا على ضرورة تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال تعزيز كفاءة العمل وتنمية مهارات العاملين. 

وأكد على أهمية التعاون بين كافة الإدارات لضمان سير العمل كمنظومة متكاملة.

كما استمع اللواء الجندي إلى آراء الموظفين حول سبل تحسين بيئة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وأوضح أن الاستماع لمقترحات العاملين وتسهيل الإجراءات هما من أولويات العمل الحكومي، لتوفير بيئة عمل مريحة تساهم في تقديم خدمات متميزة.

وفي ختام الجولة، طالب المحافظ جميع الموظفين بالانضباط والتفاني في العمل، مؤكدًا أن كل جهد يبذل لتحسين الأداء ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المستقبلية.

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