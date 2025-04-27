رئيس جامعة طنطا يستعرض استعدادات بدء الدراسة بالجامعة الأهلية العام الدراسي المقبل

أكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، على جاهزية الجامعة لبدء الدراسة في جامعة طنطا الأهلية خلال العام الدراسي المقبل.

جاء ذلك خلال استعراضه للجهود والإجراءات التي اتخذتها الجامعة لضمان تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب أمام مجلس جامعة طنطا.

وأوضح الدكتور حسين أن الجامعة تسعى إلى تقديم خدمات تعليمية وبحثية ذات جودة تنافسية في إقليم الدلتا، مع مراعاة أن تكون التكلفة مناسبة للطلاب وأسرهم. وأشار إلى أن الجامعة تعمل على بناء شراكات مع جامعات دولية مرموقة بهدف تقديم تعليم متميز يواكب أحدث المعايير العالمية.

وأضاف رئيس جامعة طنطا أنه تم صياغة البرامج والخطط الدراسية بالجامعة الأهلية وفقًا للإطار المرجعي والاسترشادي للتعليم الجامعي والعالي في مصر والمعايير العالمية المعتمدة، مؤكدا على أن الجامعة تستهدف دعم الاقتصاد المعرفي من خلال التركيز على البحث العلمي التطبيقي الذي يساهم في إيجاد حلول للتحديات المجتمعية والاقتصادية.

وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور محمد حسين على التزام جامعة طنطا بتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلاب في الجامعة الأهلية، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

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