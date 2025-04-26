السبت 26 أبريل 2025
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محافظات

محافظ الغربية: إنهاء ملف الأحوزة العمرانية للعزب بنسبة 97%

محافظ الغربية يؤكد
محافظ الغربية يؤكد إنهاء ملف الأحوزة العمرانية للعزب

 وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية، برئاسة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، خلال اجتماعه اليوم السبت، على اعتماد الأحوزة العمرانية لعدد 36 عزبة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مما يمثل تقدمًا ملموسًا يسهم في تنظيم عملية البناء والتوسع العمراني بصورة مخططة تتماشى مع احتياجات المواطنين وخطط الدولة المستقبلية.

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 وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية نجحت في أن تكون من أوائل المحافظات التي انتهت من تحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدنها وقراها، حيث بلغت نسبة الاعتماد 100% للمدن والقرى، و97% للعزب، مع استمرار العمل على إنهاء باقي الأحوزة العمرانية خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

وأشار محافظ الغربية إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود مكثفة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاعتماد المخططات وفق أحدث الأسس والمعايير التخطيطية، بهدف استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، وضمان تخطيط عمراني سليم يواكب متطلبات التنمية الشاملة.

وأضاف اللواء أشرف الجندي أن المحافظة، بعد إتمام اعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، تواصل تنسيقها مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للإسراع في إنهاء المخططات الاستراتيجية للعزب المتبقية، مع إعداد مخططات تفصيلية للمساحات الجديدة التي أُضيفت إلى الأحوزة المعتمدة، بما يسهل على المواطنين إجراءات التعامل القانوني مع أراضيهم واستخراج تراخيص البناء وفق الضوابط المعتمدة.

وأوضح محافظ الغربية أن اعتماد الأحوزة العمرانية يعد خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار العمراني، وتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في البناء بشكل قانوني ومنظم، مشددًا على أن الدولة مستمرة في تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة، بما يساهم في بناء مستقبل حضري حديث يليق بمحافظة الغربية وأبنائها.

وفي هذا الإطار، وجّه محافظ الغربية تعليماته المشددة إلى هيئة المساحة بضرورة الإسراع في توقيع الأحوزة العمرانية الجديدة على أرض الواقع، والانتهاء من كافة الإجراءات الميدانية في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن التباطؤ في التنفيذ غير مقبول، وأن توقيع الأحوزة يمثل مرحلة حاسمة لضمان سرعة تفعيل المخططات وتحقيق الاستقرار للمواطنين الراغبين في البناء طبقًا للمعايير القانونية.

واختتم الجندي تصريحه مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات حتى الآن يعكس التزام المحافظة الكامل بتنفيذ توجهات الدولة في مجال التخطيط العمراني، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ بوتيرة سريعة لإنهاء الملف بشكل كامل بما يعود بالنفع على المواطن وعلى عملية التنمية الشاملة بالمحافظة.

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