محافظ الغربية يتابع العمل بمحطة المياه المرشحة بطنطا

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه اللواء محمد عبد الفتاح يوسف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، جولة تفقدية داخل المحطة المرشحة الملاحية بمدينة طنطا، والتي تعد إحدى أكبر مشروعات مياه الشرب بالمحافظة، وتقام على مساحة 16 فدانًا و6 قراريط، لخدمة قطاع واسع من المواطنين، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية بالارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الجولة، استمع محافظ الغربية إلى شرح تفصيلي حول مراحل إنشاء المحطة، حيث أوضح القائمون على المشروع أن العمل تم على مرحلتين رئيسيتين:

المرحلة الأولى نفذت بطاقة تصميمية قدرها 1400 لتر/ثانية بتكلفة إجمالية بلغت 411 مليون جنيه، وتم دخولها الخدمة رسميًا في عام 2011، بينما جاءت المرحلة الثانية لتعزيز القدرات التشغيلية للمحطة بطاقة إضافية بلغت 600 لتر/ثانية، بتكلفة 120 مليون جنيه، وتم تشغيلها عام 2020.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحطة تخدم حاليًا حي أول طنطا بالكامل، إلى جانب توفير المياه النقية لـ24 قرية تابعة لمركز طنطا، عبر شبكات مياه ضخمة تمتد بطول 82 كيلومترًا، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات اليومية المقدمة للأهالي ورفع المعاناة عن آلاف الأسر.

وأكد اللواء أشرف الجندي، أن قطاع مياه الشرب يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، باعتباره حقًا أساسيًا لكل مواطن، مشددًا على أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لضمان وصول مياه آمنة وصحية لجميع المناطق، سواء الحضرية أو الريفية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد.

كما أولى المحافظ أهمية خاصة لتفقد المعمل المركزي بالمحطة، والذي يمثل صرحًا متكاملًا لمراقبة جودة المياه المنتجة، حيث تفقد أجهزة المعمل المتطورة التي تعمل وفق أحدث النظم العالمية لرصد أدق المؤشرات الحيوية والكيميائية لضمان مطابقة المياه لأعلى معايير الجودة المصرية والعالمية.

وفي تصريحاته خلال الجولة، شدد اللواء الجندي على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في سبيل دعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن العمل لا يقتصر فقط على إنشاء المحطات الكبرى، بل يمتد ليشمل منظومة متكاملة من الصيانة الدورية، والاختبارات الفنية، والتحديث المستمر لأجهزة المعامل لضمان أقصى درجات الأمان والجودة.

وأشاد المحافظ بكفاءة العاملين بالمحطة والمعمل، مثمنًا جهودهم المتميزة في متابعة تشغيل الشبكات وإجراء التحاليل الدقيقة بشكل يومي، بما يضمن تقديم خدمة مياه نظيفة للمواطنين دون أي تقصير أو تهاون.

وفي ختام جولته، أكد محافظ الغربية أن هذه المشروعات العملاقة ما هي إلا ترجمة عملية لحرص الدولة على النهوض بالبنية الأساسية وتوفير حياة كريمة لكل مواطن، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في خطتها الطموحة لمتابعة المشروعات الحيوية بمختلف القطاعات لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تنعكس آثارها الإيجابية على تحسين جودة حياة المواطنين.

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