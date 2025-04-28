موعد مباراة الجونة ضد سموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة

الدوري المصري، يستضيف فريق الجونة نظيره سموحة مساء اليوم الإثنين باستاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعة تفادى الهبوط ببطولة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الجونة ضد سموحة

وتنطلق صافرة مباراة الجونة ضد سموحة في الدوري المصري الممتاز اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً.

القناة الناقلة لمباراة الجونة وسموحة

ومن المقرر نقل مباراة الجونة وسموحة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويدخل الجونة مباراة سموحة برصيد 23 نقطة، في مجموعة المنافسة على الهبوط بمسابقة الدوري المصري، بينما يخوض سموحة اللقاء محتلا المركز الخامس من نفس المجموعة برصيد 20 نقطة.



سموحة يقوده أحمد عبد العزيز بشكل مؤقت، خلفا للمدرب أحمد سامي، المدير الفني الذي أعلن رحيله عن النادي بعد تعرض سموحة للخسارة فى آخر مباراتين بالدوري، آخرهما ضد غزل المحلة بهدف دون مقابل.

وتستأنف اليوم الإثنين منافسات المرحلة الثانية بمجموعة الهبوط في دوري القسم الأول (نايل) بثلاث مواجهات، تنطلق الأولى في تمام الخامسة على ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة وتجمع بين الجونة ثاني الترتيب برصيد 23 نقطة مع سموحة صاحب المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

أما في الثامنة فيستضيف طلائع الجيش ثالث الترتيب برصيد 21 نقطة أمام الاتحاد السكندري الذي يحتل المركز السادس برصيد 19 نقطة وفي نفس التوقيت يلتقي الإسماعيلي السابع برصيد 18 نقطة مع زد اف سي متصدر الترتيب برصيد 24 نقطة.

حكام مباريات اليوم في الدوري

لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري أعلنت أسماء حكام هذه المباريات على النحو التالي:

- الجونة × سموحة: إبراهيم محمد (حكمًا للساحة) ’ مصطفى عطية وأحمد بكر (مساعدين) ’ محمود رشدي (حكمًا رابعًا) ’ خالد الغندور وخالد حسين (تقنية الفيديو).

- طلائع الجيش × الاتحاد السكندري: نادر قمر الدولة (حكمًا للساحة) ’ أحمد عبد الغني وأحمد رشدي(مساعدين) ’ محمد إبراهيم الدسوقي (حكمًا رابعًا) ’ محمد سلامة وأحمد توفيق طلب (تقنية الفيديو).

- الإسماعيلي × زد إف سي: محمد عباس "مايو" (حكمًا للساحة) ’ محمد لطفي وإبراهيم السوداني (مساعدين) ’ مبروك نبيل (حكمًا رابعًا) ’ محمود بسيوني وهشام الدسوقي (تقنية الفيديو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.