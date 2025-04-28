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رياضة

ترتيب فرق مجموعة الهبوط بالدوري المصري قبل مباريات اليوم

ترتيب فرق مجموعة
ترتيب فرق مجموعة الهبوط بالدوري المصري

ترتيب الدوري المصري، اشتعلت المنافسة في مجموعة الهروب من الهبوط في الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين في افتتاح الجولة الثالثة للمجموعة.

 

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

 

وجاءت فرق مجموعة تجنب الهبوط، زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.


وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

 

ترتيب فرق مجموعة الهبوط بالدوري المصري قبل مباريات اليوم 

1- زد اف سي 24 نقطة
2- الجونة 23 نقطة 
3- طلائع الجيش 21 نقطة
4- غزل المحلة 20 نقطة  
5- سموحة 20 نقطة
6- الاتحاد السكندري 19 نقطة 
7- الإسماعيلي 18 نقطة
8- إنبي 15 نقطة
9- مودرن سبورت 12 نقطة.

 

 

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لمجموعة الهبوط

الاثنين 28 أبريل

الجونة ضد سموحة.. 5 مساءً بستاد خالد بشارة.

الإسماعيلى ضد زد إف سى.. 8 مساء بستاد الإسماعيلية.

طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري.. 8 مساء بستاد جهاز الرياضة.


الثلاثاء 29 أبريل
إنبى ضد غزل المحلة.. 8 مساء بستاد المقاولون العرب.

 

وتستأنف اليوم الإثنين منافسات المرحلة الثانية بمجموعة الهبوط في دوري القسم الأول (نايل) بثلاث مواجهات، تنطلق الأولى في تمام الخامسة على ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة وتجمع بين الجونة ثاني الترتيب برصيد 23 نقطة مع سموحة صاحب المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

 

أما في الثامنة فيستضيف طلائع الجيش ثالث الترتيب برصيد 21 نقطة أمام الاتحاد السكندري الذي يحتل المركز السادس برصيد 19 نقطة وفي نفس التوقيت يلتقي الإسماعيلي السابع برصيد 18 نقطة مع زد اف سي متصدر الترتيب برصيد 24 نقطة.

حكام مباريات اليوم في الدوري

لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري أعلنت أسماء حكام هذه المباريات على النحو التالي:

- الجونة × سموحة: إبراهيم محمد (حكمًا للساحة) ’ مصطفى عطية وأحمد بكر (مساعدين) ’ محمود رشدي (حكمًا رابعًا) ’ خالد الغندور وخالد حسين (تقنية الفيديو).

- طلائع الجيش × الاتحاد السكندري: نادر قمر الدولة (حكمًا للساحة) ’ أحمد عبد الغني وأحمد رشدي(مساعدين) ’ محمد إبراهيم الدسوقي (حكمًا رابعًا) ’ محمد سلامة وأحمد توفيق طلب (تقنية الفيديو).

- الإسماعيلي × زد إف سي: محمد عباس "مايو" (حكمًا للساحة) ’ محمد لطفي وإبراهيم السوداني (مساعدين) ’ مبروك نبيل (حكمًا رابعًا) ’ محمود بسيوني وهشام الدسوقي (تقنية الفيديو).

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ترتيب فرق مجموعة الهبوط بالدوري المصري قبل الجولة الثالثة
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