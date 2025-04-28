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ري الغربية تناقش ضمان وصول المياه لزراعات الأرز

ري الغربية تناقش
ري الغربية تناقش تحسين توزيع المياه وضمان وصولها للزراعات

عقدت المهندسة أمل حامد، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الغربية، اجتماعًا موسعًا وذلك في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وحسن استخدامها،.

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جاء ذلك بحضور مدير عام ري الغربية ومدير عام التوجيه المائي بوسط الدلتا بطنطا ومدير عام الارشاد الزراعي بمديرية الزاعة، إلى جانب مهندسي التوجيه المائي وأمناء المراكز على مستوى المحافظة.

ناقش الاجتماع آليات تنفيذ منشور رقم 7 الصادر عن الوزارة، والمتعلق بتكثيف أعمال تطهير المساقي خلال فترة فاصل الزراعة، بهدف تحسين إدارة توزيع المياه وضمان وصولها بكفاءة إلى كافة الزراعات.

كما تناول الاجتماع الإجراءات الواجب اتباعها للالتزام بالمساحات المقررة لزراعة محصول الأرز، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه والحد من المخالفات الزراعية.

وأكدت وكيل وزارة الرى بمحافظة الغربية خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل التنسيق الكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة والجهات المعنية، والمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال التطهير، مع أهمية التعامل الفوري مع أية معوقات قد تطرأ، لضمان تنفيذ الخطط الموضوعة وتحقيق الأهداف المنشودة.


كما شددت وكيل الرى على أهمية التوعية بأهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الوزارة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، في ظل التحديات المائية التي تواجهها الدولة.

 

يأتي هذا الاجتماع في إطار خطة الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالغربية لمواصلة تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، وتعزيز الوعي لدى المنتفعين بأهمية الحفاظ على المياه كأحد مقومات التنمية المستدامة.

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