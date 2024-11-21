ري الغربية تزيل معديات مخالفة على ترعة الجنابية الأولى بطنطا (صور)

نجحت الإدارة العامة لري الغربية في إزالة تعديات مخالفة على ترعة الجنابية الأولى التابعة لمركز طنطا، في إطار جهود الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالغربية للحفاظ على الموارد المائية وضمان وصول المياه لمستحقيها.

وقالت المهندسة أمل حامد وكيل وزارة الرى بالغربية إنه تمت عملية الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية، حيث جرى إزالة التعديات التي تم تنفيذها على مجرى الترعة وهي عبارة عن 3 معديات مخالفة والتي كانت تؤثر سلبًا على انتظام عملية الري وتؤدي إلى تدهور جودة المياه.

وأضافت وكيلة الوزارة أن ذلك يأتي في إطار الحملة المستمرة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري لمواجهة التعديات على المجاري المائية، ضمن الموجة 24 من حملة الإزالات.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى استعادة الحق العام والحفاظ على حقوق الفلاحين في الحصول على مياه الري بشكل عادل وآمن، فضلًا عن ضمان سلامة منشآت الري وحمايتها من التعديات التي تعرقل سير العمل بها.

وأكدت وكيلة الوزارة أن الحملة مستمرة ولن تتوقف حتى القضاء على كافة أشكال التعديات على المجاري المائية كما شددت على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة مع التأكيد على أن إزالة التعديات يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للحفاظ على شبكة الري وتوفير المياه اللازمة للزراعة في محافظة الغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا