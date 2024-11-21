الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ري الغربية تزيل معديات مخالفة على ترعة الجنابية الأولى بطنطا (صور)

ري الغربية تزيل تعديات
ري الغربية تزيل تعديات مخالفة على ترعة الجنابية الأولى بطنطا

 نجحت الإدارة العامة لري الغربية في إزالة تعديات مخالفة على ترعة الجنابية الأولى التابعة لمركز طنطا، في إطار جهود الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالغربية للحفاظ على الموارد المائية وضمان وصول المياه لمستحقيها.

محافظ الغربية: كورنيش المحلة الكبرى مشروع حضاري يغير وجه المدينة بالكامل

اعتداء مدرسة على طفلة بالعصا في حضانة يثير غضب أهالي الغربية

وقالت المهندسة أمل حامد وكيل وزارة الرى بالغربية إنه تمت عملية الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية، حيث جرى إزالة التعديات التي تم تنفيذها على مجرى الترعة وهي عبارة عن 3 معديات مخالفة والتي كانت تؤثر سلبًا على انتظام عملية الري وتؤدي إلى تدهور جودة المياه.

 

وأضافت وكيلة الوزارة أن ذلك يأتي في إطار الحملة المستمرة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري لمواجهة التعديات على المجاري المائية، ضمن الموجة 24 من حملة الإزالات.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى استعادة الحق العام والحفاظ على حقوق الفلاحين في الحصول على مياه الري بشكل عادل وآمن، فضلًا عن ضمان سلامة منشآت الري وحمايتها من التعديات التي تعرقل سير العمل بها.

وأكدت وكيلة الوزارة أن الحملة مستمرة ولن تتوقف حتى القضاء على كافة أشكال التعديات على المجاري المائية كما شددت على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة مع التأكيد على أن إزالة التعديات يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للحفاظ على شبكة الري وتوفير المياه اللازمة للزراعة في محافظة الغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية: كورنيش المحلة الكبرى مشروع حضاري يغير وجه المدينة بالكامل

اعتداء مدرسة على طفلة بالعصا في حضانة يثير غضب أهالي الغربية

مصرع طفل تحت عجلات سيارة نقل في طنطا

صديق القارئ الفقير، قصة "العم سمير" أشهر بائع كتب مستعملة في طنطا

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم

وزارة البترول تعلن عودة نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على 7 سنوات

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس قبل ساعات من قرار البنك المركزي

حركة تغييرات بـ"الطرق والكباري" تشمل رئيس الهيئة

ليفربول متردد، الكشف عن سبب توقف مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح

بعد صعود الجرام 105 جنيهات، تعرف على أسباب ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس، والأونصة تقترب من تسجيل رقم قياسي

منوعات

المزيد

أول لقاء بين أطول وأقصر امرأتين في العالم

صورة هاري ستايلز في جنازة ليام باين تثير تعاطف الجمهور

دبي تدخل موسوعة جينيس بإنتاج أكبر سبيكة ذهبية في التاريخ (فيديو)

هذا البلد يصعب هزيمته، صانع أفلام أمريكي يوجه رسالة للعالم بشأن مصر

المزيد

خدمات

المزيد

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم

جهزوا الشتوي قضي الأمر، الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة

الرسوم والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

القصف الضوضائي.. سلاح جديد بلا بارود لكوريا الشمالية ضد جارتها الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم تكرار صلاة الاستخارة وكيفية صلاتها

ما الفرق بين «كفروا بآيات الله» و«كذبوا بآيات ربهم»؟.. تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 21 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية