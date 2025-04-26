السبت 26 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

“سيناء في ذاكرة الوطن” في صالون بيت السحيمي الثقافي

ندوة سيناء في ذاكرة
ندوة سيناء في ذاكرة الوطن، فيتو

في إطار احتفالات مصر بـذكرى تحرير سيناء، ينظم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة ثقافية بعنوان "سيناء في ذاكرة الوطن" وذلك في السادسة مساء غدا الأحد الموافق 27 أبريل.

يدير الصالون الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي وفي ضيافته نخبة من المثقفين والشخصيات العامة، من بينهم الشاعر والناقد السيناوي حاتم عبد الهادي،  نهلة أحمد حسن، والناقد والأديب الدكتور رمضان الحضري. 

تناول الندوة أبعادًا متعددة لسيناء، تاريخيًا، ثقافيًا، واجتماعيًا؛ كما تستحضر قصص البطولة والتضحيات التي خلدها أبناء سيناء في الذاكرة الوطنية.

ويُختتم الصالون بحفل فني تقدمه فرقة النيل للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تُقدم باقة من الأغاني التراثية والفلكلورية التي تعكس روح البيئة المصرية.

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