مصرع شاب غرقا في ترعة بالدقهلية

لقى شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه غرقا بترعة بوشا قرية السعدية مركز شربين بمحافظة الدقهلية.

تفاصيل مصرع شاب غرقا في ترعة بشربين في الدقهلية



تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بغرق شاب بترعه بوشا السعديه بشربين



انتشال جثمان شاب غرق في ترعة بشربين

انتقل ضباط المباحث والانقاذ النهرى وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين مصرع عمر اسامه الصياد 22 عاما مقيم بسنديله

لا يجيد الاستحمام..غرق شاب في الدقهلية

وبسؤال الشهود اقروا بانه كان يقوم بالاستحمام ولكونه لا يجيد السباحه جرفه التيار ولقى مصرعه غرقا، تم انتشال الجثة الى مستشفى مستشفى شربين



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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