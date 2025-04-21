محافظ الغربية يتابع فرحة العائلات بالحدائق والميادين احتفالا بشم النسيم

تابَع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مظاهر احتفالات المواطنين اليوم بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث امتلأت الحدائق العامة والمتنزهات بأسر اصطحبت أطفالها وأفراد عائلتها لقضاء يوم مميز وسط أجواء ربيعية مبهجة.

وتابع محافظ الغربية من خلال غرفة العمليات المركزية، وبالتنسيق المباشر مع رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، انتظام حركة اليوم ومظاهر الاحتفال، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية والصحية والأمنية في حالة استنفار تام منذ الساعات الأولى من الصباح، لضمان توفير أقصى درجات الأمان والانضباط للمواطنين خلال استمتاعهم باليوم.

وقال محافظ الغربية في تصريحاته، إن المشاهد التي رآها اليوم في أنحاء المحافظة تعكس مدى تمسك أبناء الغربية بعادات وتقاليد أصيلة، وتبرز روح الفرحة التي جمعت الأسر كبارًا وصغارًا، في يوم يُعد من أكثر الأيام انتظارًا طوال العام، حيث ارتسمت السعادة على وجوه الأطفال وتزينت الأركان بالبالونات والورود، وامتلأت المتنزهات بصوت الضحكات العائلية.

وأكد المحافظ أن متابعة اليوم لم تقتصر على متابعة الاستعدادات أو الإجراءات التنظيمية فقط، بل كانت متابعة حية لمظاهر السعادة في عيون المواطنين، الذين توافدوا على الحدائق العامة منذ الساعات الأولى.

وأضاف اللواء أشرف الجندي أن احتفالات هذا العام تأتي وسط أجواء طقس معتدلة شجعت الآلاف من الأسر على الخروج والاستمتاع، مشيدًا بجهود رجال الشرطة والأجهزة التنفيذية الذين يتواجدون ميدانيًا لتأمين الاحتفالات، وضمان سير اليوم بسلاسة تامة دون معوقات، في ظل التزام تام بإجراءات السلامة العامة، وتوفير فرق للطوارئ تحسبًا لأي طارئ.

كما حرص المحافظ على التأكيد بأن جميع المستشفيات ومرافق الإسعاف في حالة استعداد قصوى على مدار الساعة، مع وجود لجان متابعة مكثفة لرصد أي ملاحظات خلال اليوم، وتوفير استجابة فورية لأي احتياجات طارئة تضمن سلامة وراحة المواطنين أثناء احتفالاتهم.

ووجّه اللواء أشرف الجندي رسالة تهنئة إلى جميع أبناء الغربية بمناسبة احتفالات شم النسيم، معربًا عن سعادته بمشاركة المواطنين لحظات البهجة اليوم، ومشددًا على أن سعادة المواطن وراحته تظل دائمًا في مقدمة أولويات المحافظة، سواء في الأعياد أو الأيام العادية، في ظل حرص الدولة على توفير بيئة حضارية وآمنة تعكس وجه مصر المشرق.

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