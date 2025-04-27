رئيس جامعة طنطا يكلف عمداء الكليات بتوجيه مشروعات التخرج لخدمة الأهداف التنموية

انعقد، اليوم، مجلس جامعة طنطا عن شهر إبريل برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، وذلك جاء ذلك بحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، والمستشار القانوني للجامعة، وأمين عام الجامعة.

استهل رئيس جامعة طنطا الاجتماع بالتأكيد على أهمية استعداد جميع كليات الجامعة لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لأداء الامتحانات، وذلك وفقًا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أن لجان الامتحانات قد تم تشكيلها في كافة الكليات، وتم التأكيد على جاهزية القاعات، والالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. كما تم التأكيد على تواجد الأطقم الطبية في كل كلية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، مشيرا إلى أن الجامعة حرصت على إعداد جداول الامتحانات بشكل يراعي مصلحة الطلاب، ويضمن عدم التكدس أو التعارض بين المواد، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضبط سير العملية الامتحانية بكل شفافية ونزاهة.

تبادل الثقافات وتعزيز التواصل بين الطلاب

كما وجه رئيس جامعة طنطا عمداء الكليات بضرورة توفير بيئة تعليمية وثقافية جاذبة للطلاب الوافدين، وتقديم الدعم اللازم لهم في جميع مراحل دراستهم، وأكد أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بدمج الطلاب الوافدين في الحياة الجامعية والمجتمع المحلي، من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة تساهم في تبادل الثقافات وتعزيز التواصل بين الطلاب من مختلف الجنسيات، مشيدا بما تقوم به منصة "ادرس في مصر"، والتي تعد أداة محورية في جذب الطلاب الوافدين، وأوضح أن الجامعة قامت بتحديث برامجها الأكاديمية وتوفير كافة المعلومات اللازمة للطلاب الوافدين على المنصة، مما سهل عليهم عملية التقديم والالتحاق بالجامعة.

وأضاف د. محمد حسين أن المجلس الأعلى للجامعات أوصى بتوجيه مشروعات التخرج للكليات العملية لخدمة الأهداف التنموية على المستويين المحلي والقومي، وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، من خلال تحديد الاحتياجات التنموية والدراسات الميدانية وورش العمل المشتركة، لتوجيه الطلاب نحو مشروعات تسهم في تلبية هذه الاحتياجات وبإشراف مشترك مع خبراء من الأجهزة التنفيذية، مع تفعيل دور هذه الأجهزة في توفير البيانات وتبني المشروعات المتميزة، مطالبا عمداء الكليات ببناء شراكات مستدامة عبر مذكرات تفاهم ومجالس استشارية لضمان تحقيق التكامل الفعال وتعزيز مساهمة البحث العلمي في التنمية المستدامة.

وقدم الدكتور عمرو عبد المنعم المشرف العام على الإدارة الطبية عرضا عن برتوكول التعاون بين مصنع الأجهزة التعويضية بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتزم التابع لإدارة الخدمات الطبية لوزارة الدفاع وجامعة طنطا، وقدم الدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الالكترونية والمعرفية عرضا عن الجدول الزمني للتسويات المالية من خلال المنصات الرقمية.

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