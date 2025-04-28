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سياسة

محامو شمال القاهرة ينظمون وقفة صامتة ضد زيادة الرسوم القضائية

وقفة محامو شمال القاهرة
وقفة محامو شمال القاهرة ضد الرسوم القضائية، فيتو

 نظم محامو شمال القاهرة، ظهر اليوم، وقفة صامتة أمام مجمع محكمة شمال القاهرة، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية، وامتثالا للقرارات التصعيدية المشتركة التي صدرت عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات. 

غرفة عمليات لمتابعة قرارات المحامين ضد الرسوم القضائية 

 وشكلت نقابة المحامين العامة، برئاسة عبد الحليم علام، غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات. 

رفض المحامين لزيادة الرسوم القضائية 

 ونظمت نقابات المحامين الفرعية وقفة احتجاجية، اليوم الإثنين، على مستوى مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها، وذلك تحت إشراف عضو كل جزئية وبالتنسيق مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها.

احتجاجات المحامين على زيادة الرسوم القضائية  

 ونبهت النقابات الفرعية على كافة أعضائها، بضرورة الالتزام بكافة قرارات النقابة العامة، الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية، والمشاركة في تنفيذ القرارات تعبيرًا عن الرفض التام لفرض الرسوم غير القانونية.

قرارات مجلس المحامين بشأن الرسوم القضائية  

 ويأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون. 

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