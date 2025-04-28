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سياسة

المحامين تشكل غرفة عمليات لمتابعة قرارات المجلس بشأن الرسوم القضائية

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

 شكلت نقابة المحامين العامة، برئاسة عبد الحليم علام، غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات.

 

رفض المحامين لزيادة الرسوم القضائية 

 وتنظم نقابات المحامين الفرعية وقفة احتجاجية، اليوم الإثنين، على مستوى مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها، وذلك تحت إشراف عضو كل جزئية وبالتنسيق مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها.

 

احتجاجات المحامين على زيادة الرسوم القضائية 

 ونبهت النقابات الفرعية على كافة أعضائها، بضرورة الالتزام بكافة قرارات النقابة العامة، الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية، والمشاركة في تنفيذ القرارات تعبيرًا عن الرفض التام لفرض الرسوم غير القانونية.

 

قرارات مجلس المحامين بشأن الرسوم القضائية 

 ويأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

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نقابة المحامين أزمة زيادة الرسوم القضائية أزمة المحامين مع الرسوم القضائية
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