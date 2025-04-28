سكب الخمر على رأس محمد صلاح تثير غضب الجماهير، والنشطاء: فخر العرب متساهل (فيديو)

أثارت لقطة سكب الخمر على لاعب ليفربول الإنجليزي ولاعب المنتخب، محمد صلاح، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وبرغم غرابة المشهد، ورفض محمد صلاح لسكب الخمر عليه، من قبل زميله داروين نونيز، أثناء الاحتفال بتتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي، لكن المشهد لاقى هجومًا شديدًا وانتقادًا واسعًا.

ردة فعل محمد صلاح على خمر نونيز

وظهر مقطع الفيديو، المثير للجدل، أثناء تتويج ليفربول بلقب بطل الدوري الانجليزي "بريمييرليج"، أمس الأحد، قام اللاعب داروين نونيز بملاحقة محمد صلاح لسكب الخمر عليه، وبرغم رفض محمد صلاح وتحذيره، لكن نونير أصر وسكب الخمر على رأس صلاح، الأمر الذي دفع صلاح للضحك.

نونيز يسكب الخمر على رأس محمد صلاح، فيتو



أثار رد فعل محمد صلاح على سكب الخمر على رأسه جدلًا وردود أفعال واسعة من قبل جماهير الكرة العربية، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رفضوا رد فعل محمد صلاح على سكب الخمر على رأسه، وطالبوه أن يكون أكثر حسمًا في هذه الأمور.

وعلق البلوجر عمرو أحمد فقال: "محمد صلاح يرفض وضع الخمر عليه من نونيز... رغم رفض صلاح رمى عليه، صلاح رفض وقال له كلمة بالأسبانية تعني رفضه للامر، وفي طريقنا لمعرفة ماذا قال له".

ردة فعل صلاح محزنة بشأن الخمر

أما البلوجر عبد العزيز خالد فقال: "ردة فعل اللاعب محمد صلاح محزنة كيف يمكنه التساهل في موضوع الخمر! ويرد عليه في ابتسامة فقط، وكان لابد أن يوضح لكل شخص غربي أن مثل هي الأمور خط أحمر لا يجب على أي شخص يتجاوزه لكن للأسف محمد صلاح لم يفعل ذلك".

محمد صلاح يرفض وضع الخمر عليه من نونيز



نونيز المتخلف رغم رفض صلاح رمى عليه



صلاح شتمه وفي طريقنا لمعرفة ماذا قال له

pic.twitter.com/ECYc7pg6OF — عمرو (@bt3) April 27, 2025



وقال البلوجر عمر الفرزن: "ردة فعل محمد صلاح على فعلة نونيز وسكب الخمر كانت محزنة.. صلاح لم يغضب من فعل نونيز".

أما البلوجر أحمد عدنان فعلق قائلًا: "نونيز أكثر لاعب لا يفهم شفته بحياتي والله العظيم.. يعني كلهم عارفين أن صلاح مسلم ولا أحد يفعل مع مسلم مثل هذا الفعل، لكن نونيز لم يفهم ولا شي في الحياة".

وعلق أحد النشطاء قائلًا: ردة فعل محمد صلاح كمل وضحك... لم تتغير ملامح وجهه ولا حتى عبس! المفروض أن محمد صلاح يغضب أو يصرخ عليه، كنت أتوقع أن يعطيه ضربة على رأسه، نفس ما فعل زيدان في كأس العالم"

أما البلوجر عبده الشريف فرد قائلًا: "بغض النظر على التصرف الطفولي لـ نونيز فالذي يتم سكبه كله من غير كحول، والمتعارف عليه احترامًا للمسلمين في الفريق والله أعلم"

صلاح فخر العرب والمسلمين وتصرفه غير حاسم

وقال البلوجر محمد عبده: "تصرف صلاح ضعيف، لو كان رافض عن قناعة ومحافظة كان حيزعل ويتضايق بعدما نونيز سكب عليه الخمر... لكن صلاح ضحك وكمل احتفال... نعلم أن صلاح فخر العرب والمسلمين..لكن صراحه تصرفه كان يحتاج حسم"

محمد صلاح يحذر نونيز من سكب الخمر على رأسه، فيتو



وردت البلوجر عايدة حسن فقالت: "صلاح ذكى. نونيز مستفز، لكن صلاح عدى الموقف ولم يتعصب ولا طلع من مود الاحتفال، ولم يستعرض بالحلال والحرام فى بلد يمكن أن يتعرض فيه لكل شيء" .

وقال البلوجر محمد الراعي: "مفيش أي أمل في نونيز، مفيش عقل خالص.. محمد صلاح طلب منه بشكل واضح إنه لا يسكب عليه خمور وحذره، لكن نونيز كالعادة بتصرفاته الطفولية سكب عليه... صلاح شتمه بالأسبانية، ودلوقتي كلنا مستنيين نعرف صلاح قاله إيه بالظبط"

نونيز يسكب الخمر على رأس محمد صلاح ويثير الغضب، فيتو



ورد البلوجر خالد رضا زكي، قائلًا: "الناس التي تنتقد محمد صلاح غاويه انتقاد وخلاص هما بيحتفلوا في الملعب ويلتقطوا صور، فجاء زميله بزجاجة خمر ليتصور مع محمد صلاح، وأراد سكب زجاجة الخمر عليه، فصلاح رفض بابتسامة ومنعه بيده من التصوير معه بها، فقام نونيز بسكب الخمر على رأسه، ومحمد صلاح علشان واعي كمل احتفال مع باقي زمايله ووقف اتصور معاهم ومع الجمهور، لأنه لن يقوم بضربه في الملعب وهما بيحتفلوا، أو يعطيه درس في الدين.. أن الخمر حرام في وسط الاحتفال، أنا لا أفهم ما الخطأ الذي ارتكبه محمد صلاح حتى يتعرض لهذا الانتقاد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.