محمد صلاح يستهدف تحطيم رقم ميسي التاريخي

يسعي محمد صلاح نجم ليفربول للانفراد بالرقم القياسي المتعلق بالتسجيل والصناعة في أكبر عدد من المباريات بمختلف الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويمكن للملك المصري فض الشراكة مع ليونيل ميسي، حال نجاحه في التسجيل والصناعة بأي من المباريات المتبقية.

ويتساوى محمد صلاح مع ميسي في رقمه القياسي (11) مباراة، والذي حققه مع برشلونة في الليجا بموسم 2014-2015.

ولا يزال أمام ليفربول 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، ما يمنح محمد صلاح فرصة لتحطيم رقم ميسي.

ونجح قائد المنتخب المصري في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول في الموسم الحالي 2024-2025.

وسجل محمد صلاح 28 هدفا في مشوار ليفربول نحو استعادة لقب البريميرليج، ليظفر به للمرة الثانية في مسيرته مع الريدز.

محمد صلاح يدخل قائمة أفريقية مميزة في الدوري الإنجليزي



وأفادت شبكة "سكواكا" للإحصائيات بأن صلاح بات عاشر لاعب أفريقي يتوج بطلا بلقب البريميرليج مرتين على الأقل.

وتساوى الدولي المصري بذلك مع النيجيري نوانكو كانو، الإيفواري كولو توريه، الكاميروني جيريمي نجيتاب، الغاني مايكل إيسيان، الكاميروني لوران والنيجيري جون أوبي ميكيل.



بينما يتأخر هذا السباعي عن الجزائري رياض محرز، المتوج باللقب 5 مرات، والإيفواريين ديدييه دروجبا (4) ويايا توريه (3) ألقاب.

يذكر أن صاحب الـ32 عاما نال اللقب لأول مرة مع ليفربول عام 2020 في موسم جائحة كورونا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.