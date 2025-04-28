4 جولات تفصل محمد صلاح عن حصد جائزتين بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تفصل 4 جولات، النجم المصري محمد صلاح عن حصد جائزتين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد محمد صلاح نجم ليفربول هو الأقرب للحصول على جائزتي الحذاء الذهبي وصانع الألعاب في البريميرليج موسم 2024-2025.

وسجل محمد صلاح 28 هدفًا في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بفارق 6 أهداف عن ألكسندر إيزاك نجم نيوكاسل يونايتد.

كما صنع محمد صلاح 18 هدفًا، بفارق 7 عن جاكوب ميرفي لاعب نيوكاسل يونايتد حتي الآن.

ومن المقرر منح بعض جوائز الدوري الإنجليزي الفردية، مثل جائزة الحذاء الذهبي وجائزة صانع ألعاب الموسم بعد إنتهاء الجولة الأخيرة، وسيتوج الملك المصري بهما حال المحافظة علي الصدارة خلال مراسم تتويج الريدز بكأس البريميرليج.

ومن المقرر أن يتسلم ليفربول كأس الدوري الإنجليزي على ملعب "آنفيلد" في الجولة الأخيرة من الموسم الحالي من البطولة.

ليفربول يتوج رسميا بالدوري الإنجليزي

وتمكن ليفربول من حسم لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم بشكل رسمي، أمس، بعد الفوز أمام توتنهام 5-1 حيث كان في حاجة إلى نقطة واحدة فقط من أجل التتويج بالبريميرليج.

واحتفل لاعبو ليفربول، بعد مباراة توتنهام وسط جماهيرهم بملعب أنفيلد، باللقب العشرين في تاريخ النادي.

ويلتقي ليفربول نظيره كريستال بالاس في الجولة الثامنة والثلاثين، والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد 25 مايو المقبل في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وبعد انتهاء مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس سيرفع القائد فيرجيل فان دايك ونجوم الريدز كأس الدوري الإنجليزي بشكل رسمي.

ومن المقرر توزيع ما يصل إلى 40 ميدالية ذهبية على فريق ليفربول وطاقمه التدريبي، مع ضمان حصول كل لاعب شارك في 5 مباريات على الأقل هذا الموسم من الدوري، على ميدالية.

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