الأمن يتحفظ على سيارة مقاول يقودها عكس الاتجاه بالمنوفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد سيارة ميكروباص بالسير عكس الاتجاه بالمنوفية.. وضبط مرتكب الواقعة وتحقق الأجهزة الأمنية مع المتهم وتحفظت علي السيارة والتراخيص.



القبض على مقاول يقود سيارة ميكروباص عكس الإتجاه بالمنوفية



تفاصيل الواقعة بدأت برصد أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعى.. بشأن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير عكس الإتجاه بأحد الطرق بمدينة السادات بالمنوفية.

رصد سيارة ميكروباص تسير عكس الإتجاه بالمنوفية

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدها مقاول – مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى بالفيوم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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