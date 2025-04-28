تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من كشف ملابسات منشور تم تداوله على المنصات الإلكترونية، يتضمن الترويج لبيع الأسلحة البيضاء.

إعلان على الفيس بوك يقود الشرطة لضبط تاجر أسلحة بيضاء فى الإسكندرية

ترويج بيع الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي

بالفحص وإجراء التحريات، تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية. وعُثر بحوزته على (45 قطعة سلاح أبيض – طبنجة صوت – هاتفين محمولين)، وبفحص الهواتف فنيًا، تبين احتواؤهما على دلائل رقمية تؤكد تورطه في النشاط الإجرامي.

بمواجهته، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واعترف بإنشائه للصفحة بغرض الترويج لنشاطه غير المشروع.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية للحفاظ على أمن وأمان المواطنين.

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