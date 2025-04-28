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حوادث

سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما 85 كيلو لمخدرى الحشيش والآيس

حبس متهم،فيتو
حبس متهم،فيتو

 تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين إجراميين، بحوزتهما 85 كيلو جرام من مخدري الحشيش والآيس بأكثر من 10 ملايين جنيه، قبل ترويجها بجنوب سيناء والإسماعيلية.

سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما 85 كيلو لمخدرى الحشيش والآيس بـ 10 ملايين جنيه 
سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما 85 كيلو لمخدرى الحشيش والآيس بـ 10 ملايين جنيه 

ضبط حشيش وآيس بقيمة 10 ملايين جنيه 

وكان  قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد واصل جهوده، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
 

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وتمكن عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة أبوزنيمة بجنوب سيناء، وبحوزته 80 كيلو جراما من مخدر الحشيش وسيارة، وآخر بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته 5 كيلوجرامات من مخدر الآيس "شابو".

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