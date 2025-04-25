تشارك مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، في فعاليات مهرجان "الممشى الثقافي - طريق المعرفة"، الذي تنظمه جامعة حلوان خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل الجاري.

مكتبة مصر العامة تشارك في مهرجان "الممشى الثقافي - طريق المعرفة" بجامعة حلوان

وبحسب بيان المكتبة:يُعد هذا المهرجان أحد المبادرات المهمة التي تنظمها جامعة حلوان بهدف تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لدى الطلاب، وتوفير مساحة تفاعلية تجمع بين المؤسسات الثقافية والتعليمية لعرض أنشطتها وخدماتها، بما يسهم في تنمية مهارات الشباب وتوسيع آفاقهم الفكرية.

وتأتي مشاركة مكتبة مصر العامة لنشر الثقافة والمعرفة، وتقديم خدماتها المتنوعة للجمهور، خاصة فئة الشباب وطلاب الجامعات، وتعرض المكتبة خلال المهرجان مجموعة من الفعاليات الثقافية والتوعوية التي تتضمن تعريفًا شاملًا بخدمات المكتبة الورقية والرقمية، والمبادرات التي تقدمها في مجالات التعليم غير الرسمي، وتنمية المهارات، والتمكين الثقافي.

كما تقدم المكتبة عددًا من الورش التفاعلية التي تستهدف تحفيز الإبداع والابتكار، من بينها ورش في الكتابة الإبداعية، وتنمية المهارات الشخصية، وصناعة المحتوى الثقافي، إلى جانب عروض فنية وألعاب معرفية تشجع على التعلم الترفيهي، من خلال المكتبة المتنقلة.

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