خطة ريال مدريد لإقالة أنشيلوتي وهذا موقفه من مونديال الأندية

كشفت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد تخطط لإقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، والسماح له بالخروج من القلعة الملكية من الباب الكبير.

وقالت شبكة "ريليفو" الإسبانية: "كان نهائي الكأس موعدًا حاسمًا فيما يتعلق بمستقبل كارلو أنشيلوتي، حيث كانت هناك احتمالية لإقالته إذا تعرض الفريق للإهانة من قبل برشلونة، لكن هذا لم يحدث.، لأنهم خسروا لكن أظهروا وجهًا مشرفًا يليق بالميرنجي".

وأضافت: "لن تتم إقالة أنشيلوتي حتى نهاية الدوري، رغم أنه تقرر الانفصال بين النادي الملكي والمدرب الإيطالي، لكن إدارة الميرنجي تريد أن يخرج كارلو من الباب الكبير".





وتابعت: "ترى إدارة ريال مدريد أن كارلو أنشيلوتي أفضل مدرب مر على النادي، وتحمل له مشاعر الود حتى النهاية".

ريال مدريد يضع خطة لوداع أنشيلوتي

وواصلت: "ريال مدريد بدأ بالفعل التخطيط لوداع أنشيلوتي، ويريد أن يكون مليئًا بالتكريم لأحد أساطير النادي، كما أنهم يتمنون أن يمثل "كارليتو" النادي في المستقبل، ويحلمون بأن يغادر بأفضل صورة ممكنة حاملا لقب الليجا".

وأردفت: "وجهة أنشيلوتي المقبلة ستكون البرازيل، حيث أنه أخبر بالفعل بعض الأشخاص في فالديبيباس بنية الرحيل".

واستطردت: "ستكون آخر مباراة لأنشيلوتي مع ريال مدريد يوم 25 مايو المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو ضد ريال سوسيداد، في الجولة الأخيرة من الدوري، ولن يكون متواجدا مع الفريق في كأس العالم للأندية".

واختتمت: "من المتوقع أن يلتقي أنشيلوتي مع الرئيس فلورنتينو بيريز خلال الأسبوع الجاري لإنهاء العلاقة بأفضل طريقة ممكنة، ثم سيجتمع مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لترتيب انضمامه إلى راقصي السامبا في يونيو المقبل".

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