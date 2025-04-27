أنشيلوتي يحسم موقفه من قيادة ريال مدريد في كأس العالم للأندية

أبلغ كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إدارة النادي الملكي بقراره النهائي حول مستقبله، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد آرسنال من دور ربع النهائي، وخسارة نهائي كأس ملك إسبانيا، أمام برشلونة، بعدما فاز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد في 2026، وارتبط مؤخرًا بإمكانية الرحيل وتدريب منتخب البرازيل، مع رغبة الأخير في الاستعانة به.

وكشفت شبكة "ذا أثلتيك" العالمية، فإنه من المقرر أن يغادر كارلو أنشيلوتي النادي وسيتولى تدريب منتخب البرازيل، وأن مصادر في ريال مدريد، أفادت أن أنشيلوتي أبلغ بالفعل أعضاء غرفة الملابس في النادي بنيته الرحيل.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يُكمل أنشيلوتي موسم الدوري الإسباني وينضم إلى البرازيل في يونيو المقبل، وهو ما يعني أن المدرب الإيطالي لن يتولى مسؤولية تدريب ريال مدريد في كأس العالم للأندية، في نسخته الجديدة في أمريكا الصيف المقبل.

وسيتعين على إدارة ريال مدريد اختيار من سيخلف أنشيلوتي في قيادة الفريق في كأس العالم للأندية، إما مدرب مؤقت، حيث سيكون الأبرز سانتي سولاري مدير كرة القدم، أو التعاقد مع مدرب جديد وأبرز المرشحين هو تشابي ألونسو.

ووفقًا للشبكة نفسها، قرر ديفيد أنشيلوتي، نجل كارلو أنشيلوتي ومساعده في التدريب، بدء مسيرته كمدرب مستقبل، ولن ينضم إلى والده في البرازيل، إلا إذا لم يتلق عرضًا مناسبًا من جهة أخرى.

عرض جديد من البرازيل لأنشيلوتي

فيما قدم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عرضا جديدا للتعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لريال مدريد.

وقالت شبكة "ريليفو" الإسبانية: إن أنشيلوتي يدرك أن فرص استمراره مع ريال مدريد حتى نهاية عقده أصبحت محدودة للغاية.

وأشارت إلى أن مستقبل المدرب مع الفريق أصبح "أكثر غموضا مع اقتراب نهاية الموسم الجاري"، خاصة مع خسارة نهائي كأس الملك أمس، على يد برشلونة".

حسم تفاصيل التعاقد مع تشابي

وأفادت الشبكة بأن الجهاز الفني لأنشيلوتي على يقين بعدم استمراره مع النادي خلال بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

وأضافت: "مصادر موثوقة في مدريد أكدت أن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، يعمل حاليا على حسم تفاصيل التعاقد مع تشابي ألونسو لتولي القيادة الفنية للفريق".

وأوضحت "ريليفو" أن الاتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي لكرة القدم بات قريبا من مرحلة التوقيع الرسمي، حيث يمتد العرض حتى كأس العالم 2026، مع منحه الراتب ذاته الذي يتقاضاه حاليا مع ريال مدريد، إلى جانب إمكانية تمديد الارتباط حتى عام 2030.

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