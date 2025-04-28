الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على سعر الدولار صباح اليوم الإثنين 28-4-2025

الدولار
الدولار

سعر صرف الدولار، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ، حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الإثنين 28 أبريل 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل البنك المركزي والبنوك المصرية. 


وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث في أهم البنوك المصرية خلال السطور التالية: 

 

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ويقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، ما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

-  50.86 جنيه للشراء.
- 50.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.90 جنيه للشراء.
- 51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

- 50.90 جنيه للشراء.
- 51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر 

- 50.85 جنيه للشراء.
- 50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 50.85 جنيه للشراء.
- 50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول 

- 50.85 جنيه للشراء.
- 50.95 جنيه للبيع.

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

 سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية.  

أدوات مهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية

كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.  

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية (أخر تحديث)

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 27 أبريل 2025

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

 وفي الفترة الأخيرة، شهد  سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولار سعر الدولار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه البنك المركزى البنك الأهلى المصرى

مواد متعلقة

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية (أخر تحديث)

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 27 أبريل 2025
ads

الأكثر قراءة

تعرف على سعر الدولار صباح اليوم الإثنين 28-4-2025

انهيار البوري وقفزة في البلطي، أسعار السمك اليوم بسوق العبور

البامية بـ 80 جنيها، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

مصطفى غريب: كنت بصاحب الناس التخينة علشان مابقاش لوحدي وأنا صغير

اليوم، رئيس مجلس السيادة السوداني يزور مصر

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 5 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 28 أبريل 2025

مقتل وإصابة 80 شخصا في غارة أمريكية استهدفت السجن الاحتياطي بصعدة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم في السوق المصرية

36 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 27 أبريل 2025

من 780 لـ 3 آلاف جنيه، أسعار المراوح استعدادًا للصيف

المزيد

انفوجراف

النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم رمي الجمرات عن الغير دون إذنه

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 28 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 28 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية