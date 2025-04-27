فرص واعدة تنتظر الصادرات الغذائية المصرية بالسوق الأمريكى بعد الرسوم الجمركية

استعرضت ندوة نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، الفرص الواعدة المنتظرة لصادرات الصناعات الغذائية المصرية بالسوق الأمريكى بعد الرسوم الجمركية،وقد استعرضت الندوة قائمة بأهم السلع الغذائية التي تتمتع الشركات المصرية بميزة تنافسية فيها بعد التراجع المتوقع لنظيرتها الصينية، وعلى رأسها السمك البلطي، في الوقت الذي صدرت فيه الصين ما قيمته 337 مليون دولار العام الماضي، حيث تتمتع الشركات المصرية بقدرة واضحة على مضاعفة صادراتها الحالية والاستفادة من هذه الفرصة السانحة، خاصة أنها تصدر بالفعل لهذا السوق كميات جيدة يمكن مضاعفتها.

"فرص جديدة في السوق الأمريكي: كيف تستفيد من التغيرات الجمركية الأخيرة؟"

ونظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية هامة عبر تطبيق زووم تحت عنوان "فرص جديدة في السوق الأمريكي: كيف تستفيد من التغيرات الجمركية الأخيرة؟".

الفرص والتحديات التي تواجه الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق الأمريكي

واستضافت الندوة نخبة من الخبراء والمسؤولين لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق الأمريكي، خاصة في ظل التغيرات الجمركية الأخيرة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



بالإضافة إلى ذلك، أشارت الندوة إلى فرص تصدير الزيتون المحضر أو المحفوظ بالخل أو حمض الأسيتيك، حيث بلغت قيمة واردات أمريكا من الصين 206 ملايين دولار، علاوة على ذلك، يمكن للمنتجات المصرية من الحلويات السكرية الأخرى التي لا تحتوي على الكاكاو أن تجد لها موطئ قدم في السوق الأمريكي، الذي استورد ما قيمته 157 مليون دولار من الصين مقابل 141 ألف دولار من مصر.

قطاع الفاكهة وأجزاء النباتات الصالحة للأكل الأخرى



كذلك قطاع الفاكهة وأجزاء النباتات الصالحة للأكل الأخرى، المحضرة أو المحفوظة، سواء كانت تحتوي على إضافات أم لا، حيث بلغت قيمة الواردات الأمريكية من الصين 155 مليون دولار، بينما وصلت قيمة الواردات من مصر إلى 2.5 مليون دولار، مما يشير إلى إمكانية تعزيز الحصة المصرية.



أما فيما يتعلق بالخضروات المجمدة، فقد أوضحت الندوة وجود فرص تصديرية واعدة في الخضروات المجمدة الأخرى المحضرة أو المحفوظة بطريقة أخرى غير الخل أو حمض الأسيتيك، حيث بلغت قيمة واردات أمريكا من الصين 194 مليون دولار، مقابل 1.4 مليون دولار من مصر.

أهمية التوسع في تصدير مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية المصنعة



كما أكد المجلس في ختام الندوة على أهمية التوسع في تصدير مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية المصنعة، بما في ذلك مستحضرات الدقيق والسميد والنشا والمستخلصات النباتية ومنتجات الحبوب، وغيرها من السلع التي تحظى بطلب متزايد في السوق الأمريكي.

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