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حوادث

آخر موعد للاستفادة من تخفيضات مبادرة "كلنا واحد"

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

 أكدت وزارة الداخلية، استمرار مبادرة "كلنا واحد" بتخفيضات تصل لـ40% ومشاركة 3846 منفذًا حتى نهاية شهر أبريل الجاري.


تخفيضات تصل لـ40% ومشاركة 3846 منفذًا

 وتقدم المبادرة تخفيضات على السلع الغذائية وغير الغذائية تصل إلى 40%، من خلال 3846 منفذًا وسرادقًا وسلسلة تجارية، تشمل محال المواد الغذائية، والملابس، والحلويات، وتغطي جميع محافظات الجمهورية.

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يتم تنفيذ المبادرة بالتنسيق بين مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن، مع الإشراف الكامل من الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

 

1168 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وقوافل "أمان"

إلى جانب ذلك، تم دعم المبادرة بـ1168 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، فضلًا عن السرادقات المنتشرة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى قوافل السيارات المتنقلة التابعة لمنظومة "أمان"، والتي تواصل توفير السلع بأسعار مناسبة لكافة فئات المجتمع.

 

التزام مجتمعي في مواجهة الظروف الاقتصادية

 وأكدت وزارة الداخلية أن مبادرة "كلنا واحد" تأتي ضمن الدور المجتمعي للوزارة، وحرصها على توفير الدعم والرعاية للمواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بما يعكس التزامها الدائم بالوقوف إلى جانب المواطن المصري.

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الإدارة العامة لشرطة التموين الظروف الاقتصادية شرطة التموين والتجارة كلنا واحد وزارة الداخلية

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