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حوادث

المعاينة: تفحم أكثر من 5 سيارات في حريق جراج بالسلام

حريق جراج، فيتو
حريق جراج، فيتو

أمرت  نيابة السلام باستدعاء مالك جراج سيارات نشب به حريق بمنطقة أطلس في النهضة، لسماع أقواله حول الواقعة وتبين من المعاينة تفحم أكثر من 5 سيارات موجودة بالجراج. 


وأمرت النيابة بتشميع المكان بالشمع الأحمر لحين انتهاء عمل رجال الأدلة الجنائية ورفع البصمات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل جراج بمنطقة أطلس في النهضة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام غرفة عمليات النجدة منطقة اطلس النهضة النيابة العامة

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