النيابة تطلب التحريات حول حريق جراج سيارات في النهضة وتنتدب المعمل الجنائي

أمرت نيابة السلام بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة جراج سيارات نشب بها حريق بمنطقة أطلس في النهضة، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل جراج بمنطقة أطلس في النهضة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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