خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الأنبياء 5ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة آل عمران 30ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة الرعد 27ق



35: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة الإسراء 15ق



25: 9 (ص)تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سور النصر/ الناس/ الفاتحة/ البقرة 15ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الزمر 15 ق



49: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عبد الرحمن الدروى وما تيسر من سورة النور 30ق



57: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورتى ق/ الذاريات 30ق



42: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الحجر 29ق



51: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الطلاق 15ق





15:35 تقدمة التلاوة د. محمد عبد الله

15:40 مصحف مجود للشيخ محمود على البنا سورة المائدة 29ق



19:46( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سور مريم/ الشمس/ التين/ العلق 45ق



19:36( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الأنعام 15ق



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورتى الحج/ قصار السور 45ق



024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورتى لقمان/ السجدة 44ق



01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ شعبان الصياد ما تيسر من سورة الفرقان 15ق



02:26(بعد منتصف الليل) للشيخ حمدي الزامل ما تيسر من سورة طه 15ق



03:19(قبل الفجر) للشيخ عبد العاطى ناصف وما تيسر من سورة القصص 30ق



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