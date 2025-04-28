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ثقافة وفنون

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


40: 6 (ص) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الأنبياء  5ق


00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة آل عمران    30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ  محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة الرعد 27ق


35: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة الإسراء  15ق

25: 9 (ص)تلاوة للشيخ  عبدالفتاح الشعشاعى  وما تيسر من سور النصر/ الناس/ الفاتحة/ البقرة 15ق 

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الزمر  15 ق

49: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  عبد الرحمن الدروى  وما تيسر من سورة النور 30ق


57: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورتى ق/ الذاريات   30ق

42: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  أبوالعينين شعيشع مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الحجر   29ق

51: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  محمد محمود الطبلاوى  وما تيسر من سورة الطلاق    15ق


15:35 تقدمة التلاوة د. محمد عبد الله 
15:40 مصحف مجود للشيخ  محمود على البنا  سورة المائدة     29ق

19:46( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع  وما تيسر من سور مريم/ الشمس/ التين/ العلق    45ق

19:36( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الأنعام     15ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورتى الحج/ قصار السور     45ق

024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ  محمد بدر حسين وما تيسر من سورتى لقمان/ السجدة  44ق

01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ شعبان الصياد ما تيسر من سورة الفرقان   15ق

02:26(بعد منتصف الليل) للشيخ حمدي الزامل  ما تيسر من سورة طه      15ق

03:19(قبل الفجر) للشيخ عبد العاطى ناصف   وما تيسر من سورة القصص  30ق
 

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