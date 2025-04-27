الأحد 27 أبريل 2025
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أخبار مصر

بالأسماء، أكبر حركة تغييرات في الوحدات المحلية بالجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بحركة تغييرات موسعة، شملت ٤٨ قيادة في مختلف الوحدات المحلية القروية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة.

وتعد هذه الحركة الأكبر من نوعها على مستوى الوحدات المحلية في الجيزة، مما يعكس توجهًا جادًا نحو تنشيط الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في تصريحات خاصة، أن هذه الحركة تأتي في صميم جهود المحافظة الرامية إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات وضخ دماء جديدة قادرة على تنفيذ الخطط الاستثمارية وبرامج العمل الطموحة في كل مركز ومدينة.

 وأوضح النجار أن الهدف الأساسي من هذه التغييرات هو تطوير منظومة العمل المحلي ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة، وقد شملت الحركة التي أحدثها محافظ الجيزة تكليف الكفاءات التالية لرئاسة الوحدات المحلية القروية في مختلف المراكز والمدن:
 

 في مركز ومدينة أوسيم:


  * هاني أحمد فؤاد رئيسًا لوحدة بشتيل.
  * حفني محمد حفني رئيسًا لوحدة البراجيل.
  * محمد أحمد ياسين رئيسًا لوحدة الكوم الأحمر.
  * بكر حسن عباس رئيسًا لوحدة برطس.
* في مركز ومدينة أبو النمرس:
  * محمد سمير أحمد رئيسًا لوحدة المنوات.
  * صلاح محمود محمد رئيسًا لوحدة شبرامنت.
  * محمود حسن محمد رئيسًا لوحدة منيل شيحة.
 

 في مركز ومدينة منشأة القناطر:
 

 * أحمد حسني عبد الفتاح رئيسًا لوحدة وردان.
  * وليد محارب عبد العزيز رئيسًا لوحدة نكلا.
  * محمد رجب محمد رئيسًا لوحدة كفر حجازي.
  * أشرف السيد سلامة رئيسًا لوحدة المنصورية.
  * رأفت محمد عبد السلام رئيسًا لوحدة الجلاتمة.
  * رزق فتحي أنور رئيسًا لوحدة أبو غالب.
  * محمد حامد محمد رئيسًا لوحدة برقاش.
  * محمود أحمد جمعة رئيسًا لوحدة بني سلامة.
  * عصام جمعة عبد الهادي رئيسًا لوحدة بهرمس.
 

 في مركز ومدينة الصف:
 

  * محمد محمود أحمد رئيسًا لوحدة غمازة الصغرى.
  * سونيا يونس محمود رئيسًا لوحدة الودي.
  * محمد أحمد مبارك رئيسًا لوحدة الإخصاص.
  * عمر محمد حسين رئيسًا لوحدة الأقواز.
  * محمد رشاد عبد العليم رئيسًا لوحدة الشوبك الشرقي.
 

 في مركز ومدينة البدرشين:
 

  * رضا إبراهيم أحمد رئيسًا لوحدة دهشور.
  * بلال عبد الرازق مصطفى رئيسًا لوحدة سقارة.
  * بدوي عبد الحي سعيد رئيسًا لوحدة أبو رجوان.
  * جيهان أحمد إبراهيم رئيسًا لوحدة ميت رهينة.
  * عيد لطفي سعد رئيسًا لوحدة الشوبك الغربي.
  * سامي إبراهيم محمد حسن رئيسًا لوحدة المرازيق.
 

 في مركز ومدينة العياط:
 

  * حمادة مليجي راغب رئيسًا لوحدة طهما.
  * إمام عطية عبد الرازق رئيسًا لوحدة برنشت.
  * خالد محمد عبد الرحمن رئيسًا لوحدة ميت القائد.
  * سيد إمام حافظ رئيسًا لوحدة البليدة.
  * نميري يحيى فايز رئيسًا لوحدة القطوري.
  * فوزية سيد علي رئيسًا لوحدة المتانيا.
  * محمود نجيب حسن رئيسًا لوحدة الناصرية.
 

 في مركز ومدينة أطفيح:
 

  * صابر نظير علي رئيسًا لوحدة منيل سلطان.
  * محمد إبراهيم محمد رئيسًا لوحدة صول.
  * محمد محمود متولي رئيسًا لوحدة البرمبل.
  * سيد البدوي سيد رئيسًا لوحدة الكداية.
  * وائل محمود معوض رئيسًا لوحدة كفر قنديل.
  * إسماعيل حسن أحمد رئيسًا لوحدة القبابات.
 

 في مركز ومدينة كرداسة:
 

  * عمرو إبراهيم عبد المجيد رئيسًا لوحدة كفر حكيم.
  * محمد فتحي عبد المجيد رئيسًا لوحدة المعتمدية.
  * سلامة السيد عبد المولى رئيسًا لوحدة أبو رواش.
  * محمد أبو العلا عبد الغني رئيسًا لوحدة ناهيا.
 

 في مركز الواحات البحرية:
 

  * نجيب خيري أبو القاسم رئيسًا لوحدة منديشة.
  * شكري محمد سنوسي رئيسًا لوحدة الزبو.
  * أحمد بدوي عبد الغني رئيسًا لوحدة القصر.
 

في مدينة الحوامدية:
 

  * محمد جمعة محمد رئيسًا لوحدة أم خنان.
 

وأكد محافظ الجيزة أن عملية اختيار القيادات المحلية الجديدة تمت من خلال لجنة متميزة ومحايدة ضمت نخبة من المتخصصين، مع التأكيد على توافر معايير النزاهة والالتزام الإداري والشخصي في جميع المكلفين. وشدد على أن المحافظة ستولي اهتمامًا بالغًا بالمتابعة المستمرة لأداء هذه القيادات، وتقييم مدى التزامهم بتحسين مستوى الخدمات والتواجد الميداني الفعال بين المواطنين.
 

تأتي هذه الحركة الواسعة في إطار سعي محافظة الجيزة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع ربوعها، وتعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة المحلية من خلال تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

 

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