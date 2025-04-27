طريقة عمل الطحينة الخام بأقل التكاليف وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل الطحينة، الطحينة من المكونات الشهيرة التى لها استخدامات عديدة ومذاق مميز، ويعشقها الكبار والصغار ولها قيمة غذائية عالية.

وطريقة عمل الطحينة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها جاهزة بأسعار خيالية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الطحينة.

مكونات عمل الطحينة:-

كوب واحد من السمسم الأبيض (المُقشر)

2 إلى 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي (مثل زيت الذرة أو زيت السمسم)

رشة ملح (اختياري)

طريقة عمل الطحينة: -

في مقلاة واسعة على نار متوسطة، ضعي السمسم وقلبيه باستمرار حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا وتفوح رائحته الزكية. يجب الانتباه لعدم حرقه.

بعد التحميص، اتركي السمسم ليبرد تمامًا.

ضعي السمسم في محضرة الطعام (الخلاط الكهربائي) واطحنيه جيدًا حتى يتحول إلى مسحوق ناعم.

أضيفي الزيت تدريجيًا أثناء تشغيل الخلاط حتى تحصلي على خليط ناعم وكريمي القوام.

يمكنك تعديل كمية الزيت حسب القوام الذي تفضلينه.

إذا رغبتِ، يمكنك إضافة رشة صغيرة من الملح لتحسين الطعم.

اسكبي الطحينة في وعاء زجاجي نظيف ومحكم الغلق، واحتفظي بها في الثلاجة. يمكن أن تبقى صالحة لعدة أسابيع.

الطحينة المنزلية قد تكون أطيب وألذ من الجاهزة، بالإضافة إلى أنك تتحكمين بجودة المكونات وطريقة التحضير.

طريقة عمل الطحينة

فوائد السمسم للصحة

والسمسم من الحبوب الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية ومن فوائد السمسم:-

خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، ويرفع الكوليسترول الجيد، وذلك بفضل احتوائه على مركبات الليغنان وفيتوسترول، وهي مركبات نباتية تساعد على تحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يساهم السمسم كذلك في تحسين صحة الجلد والشعر، حيث يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين E والسيلينيوم، التي تحارب الجذور الحرة وتُبطئ من علامات الشيخوخة.

زيت السمسم يُستخدم في الطب الهندي التقليدي (الأيورفيدا) لعلاج مشاكل البشرة مثل الجفاف والالتهابات.

أما بالنسبة للجهاز الهضمي، فإن السمسم يعمل كملين طبيعي بفضل أليافه، مما يساعد على الوقاية من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء.

ومن الجدير بالذكر أن السمسم قد يكون مفيدًا في التحكم في مستويات السكر في الدم، وذلك بسبب مؤشره الجلايسيمي المنخفض، مما يجعله غذاءً مناسبًا لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.

السمسم ليس مجرد إضافة للطعام من أجل الطعم فقط، بل هو كنز غذائي ذو فوائد صحية عظيمة تستحق أن يُدرج في النظام الغذائي اليومي، سواء على شكل بذور، أو طحينة، أو زيت.

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