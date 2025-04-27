مريض نفسي ينهي حياة والدته بكفر الشيخ

أقدم شاب يعاني من اضطرابات نفسية على قتل والدته طعنًا بسلاح أبيض، بعد مشادة عنيفة نشبت بينهما داخل منزلهما، في واقعة مأساوية هزّت منطقة القنطرة البيضاء بمحافظة كفر الشيخ.

شاب ينهي حياة والدته بكفر الشيخ

تلقى اللواء مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من مأمور قسم أول كفر الشيخ، يُفيد بتلقي بلاغ من أهالي منطقة الهيشة بالقنطرة البيضاء، حول وقوع جريمة قتل ارتكبها شاب في حق والدته.

تحركت قوة أمنية مكثفة إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن الجاني، المعروف بسلوكه العنيف نتيجة معاناته من مرض نفسي حاد، سبق إيداعه بأكثر من مصحة للعلاج النفسي.

كما كشفت التحريات عن اعتدائه سابقًا على والده وإصابته بعدة جروح.

وبحسب شهود العيان، فقد اندلعت مشادة كلامية بين الشاب ووالدته تطورت إلى اعتداء دموي انتهى بجريمة قتل مروعة.

فيما باشرت فرق البحث الجنائي أعمال الفحص والتحري للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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