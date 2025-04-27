الأحد 27 أبريل 2025
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حوادث

الأمن يكشف تفاصيل فيديو دفع كلب للهجوم على سيدة بالمحلة

الأمن يكشف تفاصيل
الأمن يكشف تفاصيل فيديو دفع كلب للهجوم على سيدة المحلة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطعي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمنا قيام أحد الأشخاص بدفع كلب شرس للهجوم على إحدى السيدات وعقرها، وقيام آخر بالتوجه لمالك الكلب والتعدي عليه بسلاح أبيض.

الأمن يكشف تفاصيل فيديو دفع كلب للهجوم على سيدة المحلة 
الأمن يكشف تفاصيل فيديو دفع كلب للهجوم على سيدة المحلة 

ملابسات فيديو هجوم كلب على سيدة منقبة فى المحلة 

وبالفحص تبين أن الواقعة قديمة بتاريخ 3 / 9 / 2024، وتعود لمشاجرة بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية بين طرفين "نتج عن ذلك إصابتهما"، إثر خلافات حول الجيرة.

 

وتمكن رجال الشرطة، من ضبط طرفى الواقعة فى حينه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما،  وتولت النيابة العامة التحقيق (وما زال أحد أطرافها قيد الحبس الاحتياطى).

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وفى وقت لاحق تمكن رجال الشرطة، من تحديد وضبط القائم على النشر عامل، له معلومات جنائية، وبمواجهته أقر بقيامه بإجراء تعديل على مقطعى الفيديو لإظهار الواقعة بكونها حديثة ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى بغرض زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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فيديو هجوم كلب سيدة المحلة مديرية أمن الغربية مشاجرة المحلة النيابة العامة

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