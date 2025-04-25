الجمعة 25 أبريل 2025
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خارج الحدود

إعلام حوثي: 6 غارات أمريكية على مديرية باجل شرقي الحديدة

6 غارات أمريكية على
6 غارات أمريكية على مديرية باجل شرقي الحديدة

أفادت وسائل إعلام حوثية، اليوم الجمعة، بشن الولايات المتحدة 6 غارات جوية على مديرية باجل شرقي الحديدة.

أمريكا تشن مئات الغارات على اليمن

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تمامًا".

استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، مساندة للفلسطينيين في غزة.

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