الأحد 27 أبريل 2025
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خارج الحدود

إعلام حوثي: الولايات المتحدة تشن غارتين على محافظة عمران اليمنية

اليمن، فيتو
اليمن، فيتو

أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) بأن الولايات المتحدة شنت غارتين على مديرية سفيان بمحافظة عمران في اليمن.

 

أمريكا تشن مئات الغارات على اليمن

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تمامًا".

 

استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، مساندة للفلسطينيين في غزة.

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