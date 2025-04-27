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رياضة

محمد عبد الله يسجل هدف منتخب الشباب الأول في شباك جنوب أفريقيا

محمد عبدالله
محمد عبدالله

سجل محمد عبدالله هدف منتخب مصر للشباب، الأول في شباك نظيره جنوب إفريقيا، بالدقيقة 62 من المباراة التي تجمعهما في الجولة الافتتاحية ببطولة  كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا ، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبل.

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

ودخل منتخب مصر للشباب مباراته أمام جنوب أفريقيا بتشكيل مكون من:

عبد المنعم تامر فى حراسة المرمى.

 محمد سمير ويوستنجي وأحمد عابدين ومهاب سامي فى خط الدفاع.

كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد في خط الوسط.

 عمر اسامة ومؤمن شريف ومحمد زعلوك في الهجوم.

تشكيل جنوب أفريقيا أمام مصر 

تشيكل جنوب أفريقيا جاء على النحو التالي:

في  حراسة المرمى: (1) فليتشر لوي سميتش

في  خط الدفاع: (6) سيفوي ناكوالي ’ (5) أسيكو تيواني’ (14) تيلون سميث ’ (19) ثاتو سيبيا

في خط الوسط: (8) جوموليمو كيكانا ’ (15) لازالو ماكو ’ (10)) مفوندو فيلاكازي

في  خط الهجوم: (11) كوتلوانو ليثلاكو ’ (17) لانجلهي فيلي ’ (9) جودي أشين.

كانت مباريات هذه المجموعة قد انطلقت في السادسة مساء اليوم (الأحد) بلقاء جمع منتخب زامبيا مع نظيره السيراليوني على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وانتهت بالتعادل السلبي.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات جنوب إفريقيا، سيراليون، زامبيا، وتنزانيا.

ويتأهل إلى دور الثمانية من البطولة المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

وتُذاع المباراة حصريًا عبر قناة بى ان سبورت 8 HD، كونها الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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