وزير الرياضة يشهد غدا مؤتمر إعلان تفاصيل بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية

يشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء غد الإثنين، المؤتمر الصحفي لبطولة الأندية الأولى لكرة القدم الإلكترونية، التي ينظمها اتحاد الرياضات الإلكترونية تحت رعاية وزير الشباب والرياضة.

يقام المؤتمر بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بحضور مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية، وممثلي الأندية المشاركة لإعلان تفاصيل بطولة الأندية الأولى لكرة القدم الإلكترونية، التي تشهد مشاركة 25 ناديا.

تهدف بطولة الأندية الأولى لكرة القدم الإلكترونية، لإشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين الشباب، ضمن خطة الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية للوصول إلى تسجيل مليون لاعب ضمن قواعد بياناته بحلول نهاية عام 2025.

تحقيق أهداف وتطوير رياضة الألعاب الإلكترونية

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الرياضات الإلكترونية تمثل أحد أهم المجالات الواعدة التي تستقطب الشباب وتعزز من قدراتهم التكنولوجية والإبداعية، مشيرا إلى دعم الوزارة الكامل للاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية لتحقيق أهدافه وتطوير هذه الرياضة في مصر.

وأوضح صبحي قائلا: "إن الرياضات الإلكترونية لم تعد مجرد هواية بل أصبحت منصة متكاملة تجمع بين الابتكار والتنافسية، ووزارة الشباب والرياضة تؤمن بدورها في بناء أجيال تمتلك مهارات تقنية تواكب متطلبات العصر الرقمي، نعمل على تسخير كل الإمكانات لدعم هذا القطاع الواعد الذي يحمل افاقا واسعة لتحقيق إنجازات رياضية جديدة على الصعيدين المحلي والدولي”.

وأشار الوزير إلى أهمية تطوير البنية التحتية للرياضات الإلكترونية وإطلاق مبادرات مبتكرة بالتعاون مع القطاع الخاص لجذب المزيد من الشباب وتعزيز حضور مصر كوجهة رائدة في هذا المجال على المستوى الإفريقي والعالمي.

أشرف صبحي يلتقي رئيس اتحاد الملاكمة واللاعب عبد الرحمن عرابي لدراسة دعم الأبطال

فيما استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللواء مجدي اللوزي رئيس اتحاد الملاكمة، واللاعب عبد الرحمن عرابي بطل الملاكمة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل دعم اللاعب وتطوير رياضة الملاكمة في مصر.

شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة، من بينها دراسة توفير فرصة عمل مناسبة لبطل الملاكمة عبد الرحمن عرابي، وكذا الاستعانة بخبرات اللاعب في المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وذلك في إطار خطة الوزارة لدعم الرياضيين وتوفير مصادر دخل مستقرة لهم بما يعزز من قدرتهم على مواصلة التدريب وتحقيق الإنجازات.

أشرف صبحي يلتقي رئيس اتحاد الملاكمة واللاعب عبد الرحمن عرابي لدراسة دعم الأبطال

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية تكامل الجهود بين الوزارة والاتحادات الرياضية لتأهيل جيل جديد من الأبطال القادرين على رفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وأشاد الدكتور أشرف صبحى بالإنجازات التي حققها عبد الرحمن عرابي خلال الفترة الماضية، مثمنًا جهوده وإصراره على تمثيل مصر بأفضل صورة، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل له ولجميع الرياضيين المصريين.

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