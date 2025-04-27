حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر صياغة العقود وآثارها على التحكيم مايو المقبل

تستضيف كلية حقوق عين شمس المؤتمر الدولي الهام بعنوان "صياغة العقود والاتفاقيات وآثارها على التحكيم"، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أماني اسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، محمد صافي عميد كلية الحقوق، ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كلية الحقوق جامعة عين شمس تستضيف المؤتمر الدولي حول "صياغة العقود والاتفاقيات وآثارها على التحكيم"

وذلك في الفترة من ٣-٤ من شهر مايو المقبل 2025 وذلك اضطلاعا من الكلية بدورها كبيت خبرة في خدمة الوطن، ورغبة منها في تسليط الأضواء على هذا الشأن العلمي الهام الذي يتعلق بعصب الاقتصاد الوطني، وتقديم رؤية قانونية شاملة تتعلق به توضع تحت تصرف مختلف الجهات المعنية للاستعانة بها عند اتخاذ القرارات ذات الصلة.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الأهمية المتزايدة لصياغة العقود والاتفاقيات بشكل دقيق وواضح، وتأثير ذلك على فاعلية آليات التحكيم في تسوية المنازعات المختلفة.

وسيناقش المؤتمر مجموعة من المحاور الحيوية، من بينها:

الأسس الفنية للصياغة القانونية للعقود وأفضل الممارسات في هذا المجال.

التحديات القانونية في صياغة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

الآثار المترتبة على صياغة العقود والاتفاقيات على إجراءات التحكيم ونتائجه.

خصوصية صياغة العقود التجارية والاستثمارية وكيفية حماية حقوق الأطراف.

الجوانب القانونية لصياغة العقود الإدارية والعقود المتعلقة بحقوق المستهلك.

ومن المقرر أن يستضيف المؤتمر نخبة من الخبراء القانونيين والأكاديميين والقضاة والممارسين في مجال التحكيم من داخل مصر وخارجها، لمناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات المتعلقة بصياغة العقود وتأثيرها على العملية التحكيمية.

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