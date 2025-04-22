جامعة عين شمس تناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ترأس محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الجلسة السابعة لمجلس شئون التعليم والطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ بحضور وكلاء التعليم والطلاب بالكليات وأعضاء المجلس.

رئيس جامعة عين شمس يوجه الشكر لأعضاء مجلس قطاع التعليم

واستهل المجلس بتوجيه الشكر لفريق عمل الجامعة المشارك في الإعداد لزيارة فريق الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد لما تم بذله من جهود بفترة الإعداد وفترة زيارة الجودة.

حيث أكد أن هذا الإنجاز يُعد تتويجًا للجهود المبذولة من قبل جميع أعضاء هيئة التدريس وجميع الإدارات والطلاب بالجامعة ويعكس التزامهم المستمر بتحقيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية والإدارية

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة صفاء شحاته - لصدور قرار توليها منصب عميد كلية التربية.

وخلال الجلسة تطرق المجلس الإستعداد لإمتحانات الفصل الدراسى الثانى مع التأكيد على الكليات على سرعة الانتهاء من الجداول الدراسية كذلك الانتهاء من متطلبات الجامعة للطلاب ( المواد التكميلية - التربية العسكرية - محو الأمية وغيرها

كذلك التأكيد على وجود أعضاء هيئة التدريس والعاملين على رأس العمل أثناء الإمتحانات، وكذا التنبيه على الملاحظين بكافة التعليمات الخاصة بانضباط أعمال الإمتحانات حرصًا على تنظيم سير أعمالها.

كما تناولت الجلسة ضرورة مراعاة طبيعة الورقة الإمتحانية فى ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٥/٢/٢٢م بشأن تحديد الفئات المستفيدة من الورقة الاختبارية الموضوعية بناءً على أسس علمية تتناسب مع خصائص كل منهم، بالتنسيق مع مركز الطلاب ذوى الإعاقة وإدارة تطوير التعليم (القياس والتقويم).

كذلك التأكيد على إدارات شئون التعليم والطلاب بالكليات بضرورة مراجعة بيانات الطلاب بالفرق النهائية بالنسبة للطالب المصرى من شهادة الميلاد والطالب الوافد من جواز السفر قبل إعلان نتيجة الفرق النهائية وإجراء التعديلات المطلوبة.

كما تم التصديق على محضر الجلسة السابقة المنعقدة في ٢٦ من فبراير الماضي كذلك المصادقة على محضر اللجنة الدائمة بجلستها المنعقدة في ٨ أبريل ٢٠٢٥، وما جاء في أهم توصياتها.

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