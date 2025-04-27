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محافظ القليوبية يلتقي رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء الجديد

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال اللقاء بمسؤلي الكهرباء،فيتو

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام المحافظة اجتماعا مع المهندس خالد غمري رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والوفد المرافق له، وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجهاز التنفيذي والشركة بشأن دعم وتطوير منظومة قطاع الكهرباء بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين. 

جاء ذلك بحضور المهندسة هناء طنطاوي رئيس قطاع كهرباء القليوبية، المهندسة هدي الشريف رئيس قطاعات التحكم والمهندس مصطفي عبد الرحمن عيسى رئيس القطاعات الفنيه والمهندسة نسرين محمود عبد السلام رئيس القطاعات التجارية.

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حيث تناول اللقاء، بحث ومناقشة موضوعات العمل المشتركة وسبل الارتقاء بالبنية التحتية بقطاع الكهرباء ورفع كفاءة مستوى الشبكات بمراكز ومدن وقرى المحافظة والموقف الحالي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والخطط المستقبلية للشركة.

وأكد محافظ القليوبية على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألوا جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المواطنين ضمن استراتيجية التنمية الشاملة للمحافظة.

وخلال اللقاء أعرب رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن سعادته بهذا اللقاء والتأكيد على استمرار التعاون الوثيق مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة لإنجاز الأعمال والنهوض بقطاع الكهرباء. 

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بدعم البنية التحتية لمشروعات قطاع الكهرباء كونه أحد أهم القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر في حياتهم اليومية.

وثمن جهود محافظ القليوبية الميدانية الملموسة ومتابعته المستمرة ميدانيًا لكافة مواقع العمل وتقديم الدعم اللازم للمشروعات الخدمية والتنموية وإحداث طفرة حقيقية بشتى القطاعات المستهدفة.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية القليوبية شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء محافظ القليوبية

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