وكيل أوقاف الإسكندرية يفتتح دورة تدريب العمال الجدد

افتتح الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، دورة تدريب العمال الجدد، والمنعقدة خلال الفترة من ٢٧ - ٢٩ من شهر أبريل.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف لتأهيل وتدريب عمال المساجد ليكونوا على المستوى اللائق بضيوف الرحمن وبتوجيهات من الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وبحضور الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، ونبيل حسانين مسئول التدريب

رحب وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية في افتتاح الدورة بالعمال الجدد، معبّرًا عن سعادته الغامرة بانضمامهم إلى صفوف العاملين في خدمة بيوت الله.

وتابع وكيل الوزارة، أن خدمة بيوت الله عز وجل شرف عظيم يصطفى الله عزوجل له من أحب من عباده، وهذه نعمة عظيمة تستوجب منهم الشكر والعمل بإخلاص ويقظة ووعي كامل بحجم الأمانة والمسؤولية.

وأكد الدكتور نجاح في كلمته على أن خدمة بيوت الله شرف لا يضاهيه شرف، وهي مسؤولية عظيمة تتطلب الالتزام التام بالانضباط والجدية وحسن التعامل مع رواد المساجد، لأن المسجد هو بيت الله الذي يجمع الناس على الطاعة والمحبة والإخاء.

وتأتي هذه الدورات التدريبية والتثقيفية والتأهيلية في إطار سعي الوزارة للنهوض بمنتسبيها في شتى المجالات لزيادة كفائتهم وتنمية مهاراتهم لمواكبة التطورات في كافة المجالات ليكونوا في خدمة دينهم ووطنهم.

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