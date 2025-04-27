الأحد 27 أبريل 2025
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رياضة

الأهلي يودع كولر بـ فيديو جديد

الأهلي يودع كولر
الأهلي يودع كولر

نشر حساب النادي الأهلي فيديو جديدا لوداع مارسيل كولر المدير الفني السابق للقعلة الحمراء بعد رحيله عن الفريق عقب الخروج من دوري أبطال إفريقيا على يد صن داونز. 

وقام حساب الأهلي على فيسبوك بنشر فيديو يتضمن صورة لـ كولر مع صوت لهتفات جماهير الأحمر بأسم السويسري وكتبت عليه “ شكرا علي كل شيء ”. 

لمشاهدة فيديو من هنا.

وأعلن النادي الأهلي عن تعيين الكابتن محمد يوسف، مديرًا رياضيًا، والكابتن عماد النحاس، مدربًا عامًا، وقائمًا بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والكابتن محمد شوقي مدربًا. 

كما أعلن الأهلي استمرار ميشيل يانكون مدربًا لحراس المرمى، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجيت الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

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