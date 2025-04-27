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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد توتنهام

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة الريدز أمام توتنهام بالجولة الـ34.

ويحتاج ليفربول لنقطة واحدة اليوم أمام توتنهام من أجل إعلان تتويجه رسميا بالدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025.

وتستكمل اليوم الأحد مواجهات الجولة الـ34 مواجهتي بورنموث ضد مانشستر يونايتد، وليفربول ضد توتنهام. 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد توتنهام 

1- ليفربول 79 نقطة 
2- آرسنال 67 نقطة 
3- نيوكاسل يونايتد 62 نقطة 
4- مانشستر سيتي 61 نقطة 
5- تشيلسي 60 نقطة 
6- نوتينغهام فورست 60 نقطة 
7- أستون فيلا 57 نقطة 
8- فولهام 51 نقطة 
9- برايتون 51 نقطة 
10- بورنموث 49 نقطة 
11- برينتفورد 46 نقطة 
12- كريستال بالاس 45 نقطة 
13- وولفرهامبتون 41 نقطة 
14- إيفرتون 38 نقطة  
15- مانشستر يونايتد 38 نقطة 
16- توتنهام هوتسبير 37 نقطة 
17- وست هام يونايتد 36 نقطة 
18- إبسويتش تاون 21 نقطة 
19- ليستر سيتي 18 نقطة 
20- ساوثهامتون 11 نقطة

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 

واكتمل عقد الهابطين من الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى التشامبيونشيب، بعد خسارة إبسويتش تاون على يد نيوكاسل يونايتد (0-3) أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 34.

وتجمد رصيد إبسويتش تاون عند 21 نقطة، ليتأكد هبوطه للدرجة الأدنى، في ظل تأخره عن وست هام يونايتد، صاحب المركز 17، بفارق 15 نقطة.

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى سابقة تاريخية حدثت هذا الموسم، تمثلت في تأكد هبوط 3 فرق إلى التشامبيونشيب، قبل 4 جولات من النهاية.

المثير أن الثلاثي الهابط، إبسويتش، ليستر سيتي وساوثهامبتون، هو الذي صعد للبريميرليج الموسم الماضي، ليهبطوا جميعا بعد موسم واحد في أعلى الدرجات.

ولأول مرة أيضا، يهبط الثلاثة الصاعدون في موسمين متتاليين، حسبما ذكرت شبكة "بليتشر ريبورت".

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