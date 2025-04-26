وزير الآثار الأسبق يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه في جامعة المنصورة

استقبل الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق، خلال زيارته للجامعة للمشاركة في ندوة علمية ومناقشة رسالة دكتوراه بكلية الآداب.

وزير الآثار الأسبق يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه في الآثار المصرية القديمة

وذلك بحضور الدكتور محمود سليمان الجعيدي، عميد كلية الآداب، الدكتور أيمن وهبي وكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب، الدكتورة دينا أبو العلا وكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، القمص إنجليوس حليم كاهن كنيسة العذراء مريم بعزبة النخل، القس ميخائيل وجدي كاهن كنيسة الشهيد استفانوس بالمنصورة، الدكتورة مريم ويصا مدير مركز رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة، الدكتور كريم عبد الغني منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، الدكتورة نسرين صادق الأستاذ المساعد بقسم علم الاجتماع.

وخلال اللقاء، رحَّب الدكتور محمد عطية البيومي بالدكتور ممدوح الدماطي في رحاب جامعة المنصورة، مشيدًا بتاريخه الأكاديمي والعلمي المتميز، وجهوده الرفيعة في خدمة علم الآثار والحضارة المصرية، معبّرًا عن تقدير الجامعة لهذه الزيارة التي تمثل إضافة نوعية للأنشطة العلمية بالجامعة.

تحقيق التميز والريادة إقليميًا ودوليًا

وفي هذا السياق، أكد الدكتور طارق غلوش، أن استضافة قامة علمية رفيعة مثل الدكتور ممدوح الدماطي يعزز من الحراك البحثي والعلمي داخل الجامعة، ويدعم أهدافها في تحقيق التميز والريادة إقليميًا ودوليًا.

إقامة جسور تواصل فاعلة بين الباحثين والرموز الأكاديمية

كما أكد الدكتور محمود سليمان الجعيدي، على سعى كلية الآداب إلى إقامة جسور تواصل فاعلة بين الباحثين والرموز الأكاديمية الكبرى، إيمانًا بدور اللقاءات العلمية والندوات في تنمية البحث العلمي وصقل مهارات الطلاب، وترسيخ ثقافة الانفتاح الأكاديمي.

من جانبه، عبّر الدكتور ممدوح الدماطي عن بالغ سعادته بحفاوة الاستقبال، معربًا عن اعتزازه الكبير بزيارة جامعة المنصورة، ومشيدًا بمكانتها العلمية الرائدة، ودورها المتنامي في إثراء مجالات البحث العلمي، لاسيما في الدراسات الأثرية والحضارة المصرية القديمة.

وفي إطار فعاليات الزيارة، ألقى الدكتور ممدوح الدماطي محاضرة علمية متميزة بعنوان:"صفحات من الحضارة المصرية القديمة"، نظمتها كلية الآداب بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية وأسرة طلاب من أجل مصر، وأدارها الدكتور حمدي شاهين، أستاذ الأدب الإنجليزي ورئيس قسم اللغة الإنجليزية الأسبق.

جوانب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة

تناولت المحاضرة جوانب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، مركزًا على الإنجازات الفنية والمعمارية والفكرية، مع إبراز الدروس المستفادة منها لبناء مستقبل أكثر إشراقًا، وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كما ترأس الدكتور ممدوح الدماطي لجنة المناقشة والحكم في رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة دينا يوسف لمعي مرقص، بعنوان:

"المناظرة الدينية في الحجرات الجانبية بمعبد هيبس بواحة الخارجة"، حيث ضمت اللجنة الدكتور أيمن وهبي طاهر، أستاذ الآثار المصرية القديمة ووكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب – جامعة المنصورة (مشرفًا رئيسيًا)، الدكتور طارق سيد توفيق، أستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار – جامعة القاهرة (مناقشًا خارجيًا).

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